Ο Ντοκ Ρίβερς ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την προπονητική - Η πορεία της καριέρας του

Ο πρώην προπονητής του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, Ντοκ Ρίβερς επισημοποίησε πως αποσύρεται από τους πάγκους, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του από τα «ελάφια».

«Θα με εξέπληττε αν προπονούσα άλλο ένα παιχνίδι»

Ο 64χρονος Αμερικανός τεχνικός ανακοίνωσε πως σταματάει την ενασχόληση με την προπονητική, παραχωρώντας δηλώσεις στο δημοφιλές πόντκαστ «The Ringer». Εκεί, ανέφερε πως οι Μπακς του πρότειναν να παραμείνει στο σύλλογο για ακόμη ένα με δύο χρόνια, όμως ο ίδιος αρνήθηκε. Τόνισε πως είχε μία επιτυχημένη πορεία και υπογράμμισε ότι χρειάζεται ένα διάλειμμα.

«Ασφαλώς, τελείωσα με την προπονητική. Πριν από εφτά εβδομάδες περίπου, είχα μία συνάντησει με τους ιδιοκτήτες των Μπακς, μία σπουδαία συζήτηση. Με ρώτησαν τι ήθελα να κάνω. Ένας από τους ιδιοκτήτες ανέφερε ότι το ένα πλάνο είναι να μείνω για 1-2 χρόνια και απάντησα ‘ωχ όχι, όχι’. Είπα στους προπονητές μου ότι έχω τελειώσει. Αγαπώ την προπονητική. Είχα μεγάλη επιτυχία σε αυτό. Είχα πολύ περισσότερα πάνω απ’ότι κάτω, αλλά στο τέλος της ημέρας έχω δώσει 40, 47 χρόνια σερί. Και ήθελα ένα διάλειμμα. Για τα εγγόνια μου και γενικά για τη ζωή. Αλλά αυτή τη στιγμή, μπορώ να σου πω ότι νομίζω ήταν η ώρα, οπότε θα με εξέπληττε αν προπονούσα άλλο ένα παιχνίδι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

"I think it was time."@BillSimmons asks Doc Rivers if he believes he's done with coaching after stepping down as head coach of the Bucks. pic.twitter.com/NzjkAZ2VPU — The Ringer (@ringer) April 17, 2026

Η καριέρα του ως παίκτης και ως προπονητής

Ο θρυλικός Ρίβερς είχε διατελέσει συμπαίκτης του θρυλικού Ντομινίκ Γουίλκινς στους Ατλάντα Χοκς, καθώς και παίκτης των Νιου Γιορκ Νικς, των Λος Άντζελες Κλίπερς και των Σαν Αντόνιο Σπερς.

Από το 1999 εργαζόταν ως προπονητής στους Ορλάντο Μάτζικ, από τους οποίους αποχώρησε το 2003. Το 2004 ανέλαβε τους Μπόστον Σέλτικς, στους οποίους παρέμεινε μέχρι το 2013. Στη συνέχεια κάθισε στον πάγκο των Λος Άντζελες Κλίπερς και μετά από 7 χρόνια (2013-2020) μεταφέρθηκε στη Φιλάδελφια για λογαριασμό των 76ers.

Αυτή ήταν η τελευταία του ομάδα, πριν αναλάβει τους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο το 2023. Εκεί, παρέμεινε για 3 χρόνια πριν τερματίσει οριστικά την προπονητική του καριέρα.