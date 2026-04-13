ΝΒΑ: Τέλος ο Ντοκ Ρίβερς από τους Μπακς

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης ανάμεσα στους Μιλιγουόκι Μπακς και τους Σίξερς, έγινε γνωστή η αποχώρηση του Ντοκ Ριβερς.

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις για τα «Ελάφια» ολοκληρώθηκαν, με τους Μπακς να μένουν εκτός PlayOffs μετά από 10 χρόνια.

Ο Ντοκ Ρίβερς θα λαμβάνει κανονικά το μισθό του για τη σεζόν 2026-27, αφού ο 64χρονος τεχνικός είχε υπογράψει κλειστό συμβόλαιο, με τον ίδιο να εισπράττει τον οκταψήφιο μισθό του.