«Νομίζουν ότι είμαι τρελός» - Όταν ο Σακίλ Ο' Νιλ επανέφερε το gangsta rap στο προσκήνιο

Ο Σακίλ Ο' Νιλ, γνωστός για την καριέρα του στο NBA, για τις μοναδικές εμφανίσεις του με τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς, αλλά και για τα μοναδικά στιγμιότυπα που μας χάρισε μέσα και έξω από το παρκέ, εκτός από διάσημος μπασκετμπολίστας είναι και ικανότατος ράπερ. Τη δεκαετία του 1990, ενώ μεσουρανούσε στον «μαγικό κόσμο», κυκλοφόρησε συνολικά 5 δίσκους.

Η επαφή του με το ραπ χαρακτηρίζεται στην Αμερική ως «σχέση αγάπης». Η φιλία του, άλλωστε με τον Snoop Dogg, αλλά και με τον περίφημο Notorious B.I.G. είναι γνωστή στους φιλάθλους των Λέικερς εδώ και περίπου 4 δεκαετίες.

Μπορεί η καριέρα του Σακίλ Ο' Νιλ στο ραπ να τερματίστηκε άδοξα, όμως ο ίδιος, δε σταμάτησε ποτέ να ασχολείται με τη μουσική. Το 2023, το συγκρότημα Coyote τον προσκάλεσε να συμμετάσχει στο τραγούδι «3 Lokos». Ο Σακίλ ένιωσε πως το «σπίτι» του τον καλεί. Οι Coyote γεννήθηκαν στο Λος Άντζελες και εκπροσωπούν τον σκληρό ήχο της δυτικής όχθης: εκεί δηλαδή, όπου ο δημοφιλής αστέρας των Λέικερς ανατράφηκε μουσικά.

Το τραγούδι που κυκλοφόρησαν έχει όλα εκείνα τα στοιχεία, που απαρτίζουν τον ραπ ήχο της δεκαετίας του 1990. Βαριά μπάσα, τύμπανα που χτυπούν στην καρδιά και φωνές που ακροβατούν στο ρυθμό. Στιχουργικά το τραγούδι έχει ως θεματολογία τη ζωή στο ghetto, με το επιθετικό στοιχείο του diss να έρχεται στο προσκήνιο.

Ο Σακίλ Ο' Νιλ εμφανίζεται τελευταίος χρονολογικά, όμως κλέβει την παράσταση. Η πρώτη του ατάκα είναι χαρακτηριστική του τι πρόκειται να ακολουθήσει. «Νομίζουν ότι είμαι τρελός», ξεκινάει να λέει, πριν συνεχίσει τη λυρική του επίθεση απέναντι στους επίδοξους ανταγωνιστές.

Ο Σακίλ Ο' Νιλ αναφέρει στο τραγούδι ότι δε το κάνει για τα λεφτά, όμως παρ' όλα αυτά εμφανίζεται στο ραπ «παιχνίδι» σαν επαγγελματίας. Κλείνοντας, αναφέρει πως στην πόλη του, τον θεωρούν ως «πατέρα» του χιπ χοπ, συνταριάζοντας την αγγλική γλώσσα με ισπανικές λέξεις. Αποδίδει έτσι φόρο τιμής στο πολυεθνικό υπόβαθρο της μεγαλύτερης πόλης στην Καλιφόρνια.

Το ραπ τραγούδι του Σακίλ Ο' Νιλ