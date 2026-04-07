Σπορ Παναθηναϊκός Μπαρτσελόνα Euroleague Μπάσκετ

Live Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός για την 36η αγωνιστική της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Βαρκελώνη για να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στα πλαίσια της 36ης αγωνιστικής της Euroleague.

eurokinissi
eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Palau την Μπαρτσελόνα (7/4, 21:30) για την 36η αγωνιστική της Euroleague,  με στόχο την εδραίωσή του στις πρώτες οκτώ θέσεις της κατάταξης.

Κανονικά στη 12αδα των «πράσινων» θα είναι ο Τζέριαν Γκραντ που φαίνεται να ξεπέρασε το ρωγμώδες κάταγμα στο μετακάρπιο του αριστερού του χεριού που υπέστει στο ματς με την Ντουμπάι BC.

Εκτός έμειναν οι Νίκος Ρογκαβόπουλος, Βασίλης Τολιόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θα παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση.

12αδα Παναθηναϊκού

 (Εργκίν Αταμάν):Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Χέις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου

Σπορ Παναθηναϊκός Μπαρτσελόνα Euroleague Μπάσκετ

