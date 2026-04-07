Μπανταλόνα - ΑΕΚ 88-66: Πλήρωσε το κακό πρώτο ημίχρονο η «Ένωση» και τώρα... Game 3 στην Αθήνα

Η ΑΕΚ ταξίδεψε κοντά στη Βαρκελώνη προκειμένου να αντιμετωπίσει για δεύτερη φορά τη Μπανταλόνα, στο πλαίσιο των προημιτελικών του Basketball Champions League. Η ομάδα του Σάκοτα παρουσίασε δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα στο Palau Municipal d'Esports. Το καταστροφικό πρώτο ημίχρονο δεν της επέτρεψε να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από το ματς και έτσι η Μπανταλόνα πήρε τη νίκη ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 1-1 με σκορ 88-66 και πλέον το εισιτήριο για το Final-4 θα κριθεί σε έναν «τελικό» ζωής και θανάτου στη SUNEL Arena της Αθήνας.

​Η εξέλιξη του αγώνα

Η Μπανταλόνα, παίζοντας με την πλάτη στον τοίχο, επέβαλε απόλυτα τον ρυθμό της από το πρώτο τζάμπολ στο Palau Municipal d'Esports, εκμεταλλευόμενη τα πολλά λάθη και την επιθετική δυστοκία της ελληνικής ομάδας. Το πρώτο ημίχρονο εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τον «Δικέφαλο», καθώς οι γηπεδούχοι βρήκαν εύκολα σκορ και πήγαν στα αποδυτήρια με μια χαώδη διαφορά ασφαλείας, το εμφατικό 53-31.

Στην επανάληψη, το σκηνικό άλλαξε αισθητά, με την ΑΕΚ να παρουσιάζει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Οι «κιτρινόμαυροι» μπήκαν στο παρκέ πιο συγκεντρωμένοι, έσφιξαν την άμυνά τους και κατάφεραν να βρουν ρυθμό στην επίθεση, κερδίζοντας κατά κράτος το επιμέρους σκορ του δευτέρου ημιχρόνου. Αν και το χάντικαπ του πρώτου μέρους ήταν απαγορευτικό για μια ολική ανατροπή, η ΑΕΚ κατάφερε να «ροκανίσει» τη διαφορά και να περιορίσει την έκταση της ήττας στο τελικό 88-66.

Παρά την απώλεια του αγώνα, η ομάδα του Σάκοτα κρατά την έντονη αντίδραση της επανάληψης ως παρακαταθήκη για τη συνέχεια. Η σειρά των προημιτελικών πλέον ισοφαρίστηκε σε 1-1 και το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης θα κριθεί πλέον σε έναν «τελικό» ζωής και θανάτου στη SUNEL Arena. Εκεί, με τη συμπαράσταση των φιλάθλων της, η ΑΕΚ θα επιδιώξει να εξαργυρώσει το πλεονέκτημα έδρας και να σφραγίσει την πρόκριση στο Final-4.

Τα δεκάλεπτα: 26-15, 53-31, 68-52, 88-66.