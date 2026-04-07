Μπανταλόνα – ΑΕΚ: Ζωντανά η κρίσιμη μάχη για την πρόκριση στο Final Four του BCL

Η ώρα της μεγάλης αλήθειας έφτασε για την ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει απόψε τη Μπανταλόνα στο «Palau Municipal d'Esports» για το δεύτερο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης του Basketball Champions League. Μετά την παλικαρίσια νίκη της στην Αθήνα με 87-84, η ομάδα του Ηλία Ζούρου βρίσκεται μία ανάσα από το Final Four και καλείται να δείξει χαρακτήρα σε μια από τις πιο "θερμές" έδρες της Ευρώπης.

Οι «κιτρινόμαυροι» ταξίδεψαν στην Ισπανία με στόχο να τελειώσουν τη σειρά απόψε και να αποφύγουν το ρίσκο ενός τρίτου αγώνα. Από την άλλη, οι Καταλανοί, με όπλο την έδρα τους και την εμπειρία παικτών όπως ο Τόμιτς, θα προσπαθήσουν να ισοφαρίσουν σε 1-1 και να στείλουν την πρόκριση πίσω στα Λιόσια.

