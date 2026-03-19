ΑΕΚ: Η συνεπεία στο ραντεβού, οι παράγοντες της αγωνιστικής ευεξίας και το ρεκόρ

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα νίκησε την Άλμπα και στο Βερολίνο με 93-88 στην παράταση και έκανε το 6/6 περνώντας πρώτη και αήττητη στα προημιτελικά του Basketball Champions League. Έτσι, η Ένωση κέρδισε και το πλεονέκτημα έδρας και με βάση την εικόνα που βγάζει στο παρκέ από τον Δεκέμβριο και μετά δείχνει ικανή να φτάσει μέχρι το τέλος.

Η σούπερ αγωνιστική κατάσταση και οι παίχτες κλειδιά

Η ΑΕΚ είναι σε εξαιρετική κατάσταση και αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα της. Από τον Δεκέμβριο και μετά έχει ηττηθεί μόνο από τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο (έχοντας λειψανδρία στους πλέι μέικερ) και από τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα που στο δεύτερο ημίχρονο εμφανώς το μυαλό της ήταν στην αναμέτρηση με τους Γερμανούς για το BCL.

Πάρα λοιπόν τα προβλήματα τραυματισμών, αλλά και την αποχώρηση του Σίλβα για την Φενερμπαχτσέ, η ομάδα δεν βγήκε από τον δρόμο της. Ίσα ίσα, παρότι ο αντικαταστάτης του, Φέιζελ, δεν έχει προσφέρει ακόμα όσο θα ήθελε, ο Σάκοτα βρήκε τον τρόπο να κάνει ακόμα καλύτερη την ομάδα του έχοντας κολώνες τους Γκρέι και Μπάρτλεϊ, αλλά και τα νέα αποκτήματα Νάναλι και Μπράουν, ο οποίος πρόσφατα ανανέωσε και το συμβόλαιο του.

INTIME

Στο παιχνίδι της Τετάρτης (18/3), παρότι βολευόταν και με ήττα μέχρι οκτώ πόντους δεν έμεινε σε αυτό. Μπήκε στο ματς αποφασισμένη για την νίκη και θα την είχε πετύχει πολύ πιο εύκολα αν δεν έδειχνε σημάδια χαλάρωσης στο τέλος της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού. Όμως δεν επηρεάστηκε ούτε από αυτό και κέρδισε το ματς, αλλά και το πλεονέκτημα έδρας και περιμένει την κλήρωση της Παρασκευής (20/3, 13:00) για να μάθει τον αντίπαλο της που θα είναι μια εκ των Μπανταλόνα, Γαλατάσαραϊ και Νίμπουρκ.

Ας πάμε τώρα στους πρωταγωνιστές. Εξαιρετική σεζόν διανύουν οι Μπάρτλεϊ και Γκρέι, οι οποίοι βγαίνουν μπροστά στα δύσκολα και δικαιώνουν τον Σάκοτα για την απόκτηση του ενός και την ανανέωση του άλλου, καθώς αμφότεροι διεκδικούν επάξια τον τίτλο του MVP της διοργάνωσης. Από εκεί και πέρα ο Νάναλι έχει προσθέσει εμπειρία και κλάση, ο Μπράουν αθλητικότητα, ο Λεκαβίτσιους με τον Κατσίβελη έχουν τις παραστάσεις για αυτό το επίπεδο και ο Χαραλαμπόπουλος προσθέτει λύσεις όταν χρειάζεται. Όλοι αυτοί μαζί καθοδηγούνται μαεστρικά από τον Σάκοτα, ο οποίος έχει την γνώση, αλλά και την αντίληψη για το πως ο σύλλογος θα πάει μπροστά και θα διεκδικήσει τίτλους, καθώς ακόμη και στα 74 χρόνια του παρουσιάζει μια σύγχρονη ομάδα που είναι αποτελεσματική και με έντονη πίεση αμυντικά και απρόβλεπτη επιθετικά.

Πηγή: FIBA

Το ρεκόρ και τι πρέπει να αποφύγει στον δρόμο για τον τελικό

Η Ένωση πέρα από την νίκη - πρόκριση και το πλεονέκτημα στην επόμενη φάση κατάφερε να σπάσει και ρεκόρ. Με το 6/6 (η μονή που το πέτυχε φέτος στην διοργάνωση) στον όμιλο, μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ ομάδων που το έχουν πραγματοποιήσει. Αυτές είναι η Τενερίφη (2022,2025), η Βόννη (2023), η κάτοχος του τροπαίου Μάλαγα (2024) και εκείνη φέτος, δείχνοντας ότι είναι αντάξια των προσδοκιών και του μεγέθους των υπολοίπων.

Όσο άφορα τον αντίπαλο της, σίγουρα η ΑΕΚ δεν θα ήθελε να βρεθεί απέναντι στην Μπανταλόνα που είναι από τα φαβορί για να πάρει τον τίτλο. Όχι μόνο λόγω της δυναμικότητας και του τριπλάσιου μπάτζετ της, αλλά και επειδή είναι εκείνη που θα φιλοξενήσει το Final-4. Από εκεί και πέρα η Νίμπουρκ είναι ομάδα συνόλου, ενώ η Γαλατάσαραϊ έχει ταλέντο, αλλά όχι την απαραίτητη σταθερότητα.

Πηγή: FIBA

Φυσικά αν η ΑΕΚ είναι στην κατάσταση που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό και με πλεονέκτημα έδρας δεν υπάρχει λόγος να φοβάται κανέναν. Το ζητούμενο είναι ο κόσμος να κάνει το καθήκον του γεμίζοντας την Sunel Arena για να ανταποδώσει στην ομάδα όλα όσα έχει πετύχει φέτος, πάρα τους κόπους και τις αναποδιές. Η φετινή ομάδα είναι πολύ καλύτερη της περσινής και μπορεί ακόμα και με δύσκολο μονοπάτι να βρεθεί στο Final-4 της Ισπανίας και να δείξει ότι μπορεί να κάνει την υπέρβαση, όπως το έχει πετύχει και σε προηγούμενες σεζόν.