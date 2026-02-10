Καρδίτσα - ΑΕΚ 62-90: Με Νάναλι on fire η Ένωση έκανε το 4 στα 4 στο BCL

Το παιχνίδι στην Καρδίτσα έμοιαζε με επικίνδυνη αποστολή. Στην πράξη όμως ήταν ένας μονόλογος για την ΑΕΚ, που δεν άφησε σε κανένα σημείο το πόδι από το γκάζι, έστησε... πάρτι και έφτασε εμφατικά στη νίκη. Έτσι, ανέβηκε στο 4-0 στη φάση των 16 του BCL, την ώρα που οι Θεσσαλοί υποχώρησαν στο 0-4.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ένας: ο Τζίεμς Νάναλι. Ο χαρισματικός γκαρντ μέτρησε 32 πόντους με 10/13 σουτ και 7/9 βολές, ενώ είχε 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Από... κοντά ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 17 πόντους και 4 ασίστ. Για την Καρδίτσα, ο Μπράντον Τζέφερσον μέτρησε 9 πόντους, όσους και ο Αλεξάντερ Μάντσεν, με τους Θεσσαλούς να μην έχουν επαφή με το σκορ από τα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου και μετά.

Η Καρδίτσα είχε για μπροστάρη τον Καμπερίδη στο ξεκίνημα του αγώνα και κατάφερε να αιφνιδιάσει την ΑΕΚ (7-2, 3'). Η Ένωση άρχισε να ανεβάζει την ενέργειά της με τον Γκρέι, ο Μπάρτλεϊ μπήκε στην εξίσωση και μείωσε (10-9, 5'). Ο Μπάρτλεϊ ήταν... ζεστός, η άμυνα της ΑΕΚ ανέβασε στροφές και με τη βοήθεια του Σκορδίλη η διαφορά ανέβηκε (12-19, 8'). Ο Νάναλι μπήκε στην εξίσωση,μ για τη διψήφια διαφορά της ΑΕΚ (16-26, 9'). Ο Ντάμιαν Τζέφερσον έγραψε τον επίλογο του πρώτου δεκαλέπτου, με τρίποντο, για το 19-26.

Ο Τζέιμς Νάναλι ανέλαβε δράση για την ΑΕΚ, με τη διαφορά να ανεβαίνει (19-31, 12'). Η ΑΕΚ συνέχισε να ελέγχει την κατάσταση, με Κουζμίνσκας και Φίζελ να μπαίνουν στην εξίσωση, ανεβάζοντας τη διαφορά (21-40, 14'). Η Καρδίτσα προσπάθησε να δείξει σημάδια αντίδρασης με τον Μπράντον Τζέφερσον (25-40, 16'). Η απάντηση της ΑΕΚ ήρθε με Μπάρτλεϊ και Νάναλι για το +20 (25-45, 17'). Ο Γκρέι ανέλαβε δράση στη συνέχεια και η ΑΕΚ ανέβασε κι άλλο τη διαφορά, για το 28-53 του πρώτου μέρους.

Φίζελ και Γκρέι έδωσαν σκορ στην ΑΕΚ στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, με την ΑΕΚ να κρατάει ψηλά τη διαφορά (30-57, 22'). Με Δίπλαρο και Μάντσεν η Καρδίτσα προσπάθησε να μαζέψει τη διαφορά, αλλά ο Μπάρτλεϊ απάντησε (36-59, 24'). Στη συνέχεια ήταν η σειρά του Χαραλαμπόπουλου να αναλάβει δράση (39-64, 26'). Ο Μπράουν μπήκε στην εξίσωση, ο Νάναλι ακολούθησε και η διαφορά ανέβηκε και πάλι (41-68, 28'). Η Καρδίτσα μείωσε με τον Καμαριανό, όμως ο Νάναλι έγραψε τον επίλογο με δικό του τρίποντο για το 47-71.

Ο Τζέιμς Νάναλι συνέχισε να είναι στη... ζώνη και με δικές του προσπάθειες ανέβασε τη διαφορά (48-77, 33'). Μέχρι το φινάλε του αγώνα το σκηνικό δεν άλλαξε στην Καρδίτσα, με την ΑΕΚ να φτάνει δια περιπάτου στη νίκη και να κάνει το 4Χ4 στη φάση των 16.

Τα δεκάλεπτα: 19-26, 28-53, 47-71,

Πηγή: Athletiko.gr