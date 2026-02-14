ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 71-88: Μεγάλη νίκη της Ένωσης που «σκόρπισε» τον Δικέφαλο την τέταρτη περίοδο

Η ΑΕΚ ήταν καταιγιστική στο PAOK Sports Arena, απέναντι στον ΠΑΟΚ και με μια εμφάνιση-δήλωση, έφτασε τις 12 διαδοχικές νίκες στη σεζόν, κάνοντας τεράστιο βήμα για την 3η θέση της βαθμολογίας. Με το αποτέλεσμα αυτό η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ανέβηκε στο 13-4, την ώρα που ο ΠΑΟΚ υποχώρησε στο 11-5, με την Ένωση πλέον να έχει τον πρώτο λόγο και σε ισοβαθμία.

Ο Τζέιμς Νάναλι με 22 πόντους ήταν ο ηγέτης της Ένωσης, με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ να κάνει σπουδαίο δεύτερο μέρος με 18 πόντους, την ώρα που Γκρέι και Μπράουν είχαν από 14. Για τον ΠΑΟΚ οι Ταϊρί και Μέλβιν είχαν από 15 πόντους, αλλά δεν ήταν αρκετοί για την ομάδα τους.

Η ΑΕΚ βρήκε λύσεις στα πρώτα λεπτά με Λεκαβίτσιους και Γκρέι και μπήκε σε θέση οδηγού (7-10, 3'). Η αντίδραση του ΠΑΟΚ ήρθε πιέζοντας στην άμυν και με τον Χουγκάζκ ια τον Περσίδη πήρε προβάδισμα (11-10, 4'). Ο Λεκαβίτσιους ήταν ζεστός και έβαλε ξανλά την ΑΕΚ σε θέση οδηγού (11-13, 5'). Ο Χουγκάζ φώναξε παρών και πάλι, ο Κόνιαρης ακολούθησε και ο ΠΑΟΚ πήρε τα ηνία (18-13, 7'). Ο Άλεν συνδέθηκε με το καλάθι της ΑΕΚ για το 21-14, σκορ με το οποίο έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο.

Μπράουν και Νάναλι μπήκαν στην εξίσωση, επιθετικά, με την ΑΕΚ να δείχνει σημάδια ανάκαμψης και να περνάει μπροστά (21-23, 12'). Ο ΠΑΟΚ βρήκε λύσεις από την περιφέρεια με Μέλβιν και Ντίμσα και μείωσε (29-30, 15'). Η ΑΕΚ έμεινε στο πλάνο της και χάρη σε Νάναλι και Μπράουν ανέβασε τη διαφορά (29-35, 16'). O Νάναλι κράτησε τον έλεγχο για την Ένωση με δικό του καλάθξι (31-37, 18'). Ο Ταϊρί ήταν ζεστός όμως και μείωσε σε απόσταση βολής (35-37, 19'). Το +2 της ΑΕΚ έμεινε έως το τέλος του ημιχρόνου για το 35-37.

Ο ΠΑΟΚ είχε υπομονή στο παιχνίδι του και με τον Μουρ να σκοράρει ισοφάρισε στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους (39-39, 22'). O Μέλβιν ήταν ζεστός και έβαλε τον ΠΑΟΚ μπροστά (44-41, 24'). Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ ανέλαβε δράση για την ΑΕΚ και με δικές του ενέργειες το προβάδισμα άλλαξε και πάλι χέρια (44-48, 25'). Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να χτυπάει επιθετικά με Κόνιαρη και Μουρ και πέρασε μπροστά (50-49, 26'). Η αντίδραση της ΑΕΚ ήταν άμεση, με τον Γκρέι να αναλαμβάνει δράση (52-54, 27'). Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ είχε βρει ρυθμό για τα καλά όμως και το φινάλε της περιόδου άνηκε σε εκείνον, για το 55-62 της ΑΕΚ.

Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου ο ΠΑΟΚ έδειξε διάθεση να μαζέψει τη διαφορά με τον Ταϊρί (59-62, 31'). Η απάντηση της ΑΕΚ ήρθε σχεδόν αμέσως, με Μπάρτλεϊ και Νάναλι (59-67, 32'). Η ΑΕΚ είχε πάρει τα ηνία του αγώνα και με τον Μπράουν να πλαισιώνει τους συμπαίκτες του η διαφορά έφτασε σε διψήφια επίπεδα (62-72, 34'). Ο Νάναλι ανέλαβε δράση και με τη βοήθεια του Μπράουν η ΑΕΚ ανέβασε κι άλλο τη διαφορά (65-78, 36'). Ένα τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου έβαλε «σφραγίδα» νίκης για την ΑΕΚ (67-83, 38'). Μέχρι το φινάλε του αγώνα το σκηνικό δεν άλλαξε, με την ΑΕΚ να φτάνει εμφατικά στη νίκη, μέσα στο PAOK Sports Arena.

Τα δεκάλεπτα: 21-14, 35-37, 55-62, 71-88.

Πηγή:Athletiko.gr