Ξέσπασμα Ντικούδη: «Κοίτα τον καθρέφτη σου, είσαι κοντά στον υποβιβασμό ενός κλαμπ 2 εκατομμυρίων»

Με μία ιδιαίτερα επιθετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Δήμος Ντικούδης προκάλεσε αίσθηση στο ελληνικό μπάσκετ. Ο υπεύθυνος των Εθνικών ομάδων έγραψε χαρακτηριστικά: «Όταν δεν μπορείς πλέον να προπονήσεις και είσαι κοντά στο να υποβιβάσεις έναν σύλλογο με δύο εκατομμύρια μπάτζετ, πρέπει να βρεις άλλους τρόπους να μείνεις στο επίκεντρο! Κοίτα τον γ@μ#μ€ν0 καθρέφτη».

Printscreen

Ο Ντικούδης δεν κατονόμασε κάποιον, ωστόσο από το περιεχόμενο της ανάρτησης γίνεται σαφές πως οι αιχμές στρέφονται προς τον Ηλία Παπαθεοδώρου, μετά τις δηλώσεις του τεχνικού του Μαρούσι.

Ο Παπαθεοδώρου, εμφανώς φορτισμένος μετά τη νίκη της ομάδας του επί της Καρδίτσα, είχε δηλώσει μπροστά στις κάμερες: «Είναι μια νίκη ενάντια σε αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να μας εξουσιάζουν. Δεν σας φοβόμαστε! Και αν κάνεις τα παιδάκια να κλαίνε δεν σας φοβάμαι ρε. Δεν σε φοβάμαι ούτε εγώ ούτε το Μαρούσι όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Το κατάλαβες; Είσαι μικρός, είσαι λίγος, ό,τι και να κάνεις δε σε φοβόμαστε, δεν εκβιαζόμαστε, δε σταματάμε».