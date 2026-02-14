Τρομερό πανό - έπος των φίλων του Ηρακλή: «Ερχόμαστε... σε λίγο» (pic)

Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό για την 19η αγωνιστική της GBL, και οι οπαδοί του «Γηραιού» μπορεί να έλειπαν από τις εξέδρες, όμως φρόντισαν να... ενημερώσουν.

Ο λόγος που συνέβει αυτό το επικό σκηνικό είναι ότι ο Ηρακλής την ίδια ώρα αντιμετωπίζει τον Αστέρα AKTOR B' στο Καυταντζόγλειο, και οι φίλοι της ομάδας πήγαν πρώτα εκεί, και μετά θα μεταφερθούν στο Ιβανόφειο. Θέλησαν όμως να ενημερώσουν τους παίκτες της ομάδας τους και τους αντιπάλους ότι θα έρθουν... σε λίγο, με ένα μεγάλο ευρηματικό πανό να καλύπτει μέρος της κερκίδας.

Δείτε το πανό