Super League 2: Ο Πανιώνιος πέρασε από την Καλαμάτα (2-0) και έβαλε «φωτιά» στο πρωτάθλημα (vid)

Ο Πανιώνιος πέρασε νικηφόρα από την Καλαμάτα, επικρατώντας με 2-0 και έδωσε νέο ενδιαφέρον στη μάχη της κορυφής στον νότιο όμιλο της Super League 2. Στην πρεμιέρα των playoffs, οι «κυανέρυθροι» έδειξαν χαρακτήρα και αποτελεσματικότητα, σπάζοντας το αήττητο της «Μαύρης Θύελλας».



Το πρώτο μέρος είχε ένταση και πολλές φάσεις για τους γηπεδούχους, όμως ο Γιαννακόπουλος κράτησε όρθιο τον Πανιώνιο με καθοριστικές επεμβάσεις. Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν κυρίως στην κόντρα και έχασαν καλή στιγμή πριν την ανάπαυλα. Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Πανιώνιος «χτύπησε» σε αντεπίθεση και άνοιξε το σκορ με τον Κρητικό, εκμεταλλευόμενος τους χώρους.

Το 0-1 με τον Κρητικό

Η Καλαμάτα πίεσε για την ισοφάριση, δημιούργησε ευκαιρίες, αλλά δεν βρήκε στόχο. Στις καθυστερήσεις, ο Πανιώνιος βρήκε ξανά χώρους και ο Κιάκος διαμόρφωσε το τελικό 0-2, σφραγίζοντας ένα σπουδαίο διπλό που φέρνει τις δύο ομάδες ισόβαθμες στην κορυφή.



Το 0-2 στις καθυστερήσεις με τον Κιάκο

H βαθμολογία των playoff του Νότιου Ομίλου

Πανιώνιος 25 Καλαμάτα 25 Μαρκό 17 Ολυμπιακός Β' 15

Τα αποτελέσματα