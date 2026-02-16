Πανιώνιος: Πανηγυρική υποδοχή για τους παίχτες μετά την νίκη στην Καλαμάτα (vid)

Έβαλε «φωτιά» στον νότιο όμιλο της Super League 2 ο Πανιώνιος, ο οποίος πέρασε με νίκη από την Καλαμάτα με 2-0 την Κυριακή (15/02)και πλέον, μπορεί να διεκδικήσει με περισσότερες πιθανότητες την κατάκτηση του τίτλου.

Στην πρεμιέρα των playoffs, η ομάδα της Νέας Σμύρνης πήρε τους τρεις βαθμούς μέσα στην Μεσσηνία, έσπασε το αήττητο της μαύρης θύελλας και πλέον, οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην κορυφή, με την Καλαμάτα να έχει το προβάδισμα, καθώς υπερτερεί στην μεταξύ τους ισοβαθμία.

Oι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Παύλου Δερμιτζάκη επέστρεψαν στην βάση τους αργά το βράδυ της Κυριακής, με τους οπαδούς του «Ιστορικού» να τους περιμένουν στο γήπεδο, επιφυλλόντας τους υποδοχή αντάξιας του αποτελέσματος που πήραν στην πόλη της Μεσσηνίας.

Οι φίλοι του Πανιωνίου άναψαν καπνογόνα και τραγούδησαν συνθήματα προς τους παίκτες τους, αποθεώνοντας τους και δίνοντας τους ψυχολογική ώθηση εν όψει της απαιτητικής συνέχειας. Ο Πανιώνιος την επόμενη αγωνιστική υποδέχεται τη Μαρκό την Κυριακή (22/02, 15:00), ενώ η Καλαμάτα αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό Β΄ στο Ρέντη την ίδια ημέρα.

Θυμίζουμε τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής playoffs, playouts

Α' όμιλος \ Σάββατο 14 Φεβρουαρίου (15:00)

Playoffs - 1η αγωνιστική

Ηρακλής - Αστέρας AKTOR B 2-0

Αν. Καρδίτσας - Νίκη Βόλου 0-0



Playouts - 1η αγωνιστική

ΠΑΟΚ Β - Καβάλα 4-0

Καμπανιακός - Νέστος Χρυσούπολης 0-0

Μακεδονικός - ΠΑΣ Γιάννινα 0-1

Β' όμιλος / Κυριακή 15 Φεβρουαρίου (15:00)

Playoffs - 1η αγωνιστική

Μαρκό - Ολυμπιακός Β 1-1

Καλαμάτα - Πανιώνιος 0-2



Playouts - 1η αγωνιστική

Ηλιούπολη - Παναργειακός 1-0

Χανιά - Ελλάς Σύρου 1-2

Αιγάλεω - Athens Kallithea 1-0

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

