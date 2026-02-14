Super League 2: Εκκίνηση των playoff με κερδισμένο τον Ηρακλή - Γκολ και κόκκινες στα playout

Σέντρα το μεσημέρι του Σαββάτου (14/2) για τα playoff και τα playout του Βορείου ομίλου της Super League 2 με πολύ θέαμα και κερδισμένο τον Ηρακλή στα playoff, και πολλά γκολ από τον ΠΑΟΚ Β' και πολλές κόκκινες κάρτες στα playout.

Στην Καρδίτσα η Αναγέννηση ήρθε ισόπαλη με την Νίκη Βόλου στο ντέρμπι της πρώτης αγωνιστικής. Μπορεί το ματς να μην είχε γκολ, είχε όμως πολλή ένταση και μια κόκκινη κάρτα για την οποία διαμαρτύρονται έντονα οι φιλοξενούμενοι, μάλιστα από νωρίς, καθώς ο Φερνάντες ο οποίος μερικά λεπτά νωρίτερα είχε αντικρίσει την κίτρινη κάρτα, μπήκε μέσα στην περιοχή και σε μια μάχη με τον αμυντικό των γηπεδούχων βρέθηκε στο έδαφος, και αντίκρισε την δεύτερη κίτρινη για θέατρο.

Στην συνέχεια και οι δυο ομάδες είχαν ευκαιρίες για να σκοράρουν, όμως καμία από τις δυο δεν κατάφερε να τις μετουσιώσει σε γκολ, με αποτέλεσμα να μοιραστούν από έναν βαθμό, αποτέλεσμα που δεν είναι καλό για καμία από τις δυο.

Ο Ηρακλής επικράτησε του Αστέρα AKTOR Β' στην Θεσσαλονίκη με 2-0 με σκόρερ τους Μάναλη και Τσάκλα, και έκανε σημαντικό βήμα προς την άνοδο, καθώς μετά την ισοπαλία των δυο ανταγωνιστών του είναι πλέον στο +4 και από τους δυο, καθώς είναι σημαντική η διαφορά αυτή στα playoff.

Στα playout στην μάχη των δυο πρωτοπόρων, ο ΠΑΟΚ Β' διέλυσε την Καβάλα με 4-0 με τα γκολ των Γκιτέρσο (36') Κωττά (55') Κοσίδη (76') και Μούστμα (93'), δείχνοντας αποφασιστικότητα, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα, μη αφήνοντας περιθώρια στους φιλοξενούμενους να αντιδράσους. Με την νίκη αυτή ο «Δικέφαλος του Βορρά» έκανε ένα αποφασιστικό βήμα παραμονής, καθώς έφτασε τους 15 βαθμούς, πέντε βαθμούς παραπάνω από τον Νέστο Χρυσούπολης ο οποίος ήρθε ισόπαλος με τον Καμπανιακό, σε ένα ματς που είχε τρείς κόκκινες κάρτες, με τις δυο να είναι για τους φιλοξενούμενους.

Αποτελέσματα playoff Βορείου ομίλου

Ηρακλής - Αστέρας AKTOR Β' 2-0

Αναγέννηση Καρδίτσας - Νίκη Βόλου 0-0

Αποτελέσματα playout Βορείου ομίλου

ΠΑΟΚ Β' - Καβάλα 4-0

Μακεδονικός - ΠΑΣ Γιάννινα 0-1

Καμπανιακός - Νέστος Χρυσούπολης 0-0

Βαθμολογία

PLAYOFF

Ηρακλής 25 Αναγέννηση Καρδίτσας 21 Νίκη Βόλου 21 Αστέρας AKTOR B' 16

PLAYOUT