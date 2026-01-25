Super League 2: «Τρελή» ανατροπή-παραμονής για τον Ολυμπιακό Β' με δύο γκολ μετά το 90'

Η αυλαία της κανονικής διάρκειας στη Super League 2 έπεσε με τρόπο που μόνο… βαρετός δεν ήταν. Γκολ στις καθυστερήσεις, πέναλτι στο 95’, χαμένες ευκαιρίες που στοίχισαν και ομάδες που από τη μία στιγμή στην άλλη άλλαξαν μοίρα. Ο Ολυμπιακός Β έκανε το θαύμα του και πήρε θέση στα playoffs, η Athens Kallithea έμεινε με την πίκρα, η Καλαμάτα μπήκε με φόρα στη μάχη της ανόδου, ενώ Πανιώνιος και Μαρκό έκλεισαν ιδανικά τις υποχρεώσεις τους. Αναλυτικά όσα ξεχώρισαν.

Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω 2-1

Ένα ματς που έμοιαζε χαμένο μέχρι το 90’ και κατέληξε σε έπος. Ο Ολυμπιακός Β βρέθηκε πίσω στο σκορ από το πρώτο ημίχρονο με γκολ του Φαϊτάκη, όταν το Αιγάλεω εκμεταλλεύτηκε τη μοναδική του μεγάλη στιγμή και πήρε προβάδισμα με εντυπωσιακό τρόπο. Οι «ερυθρόλευκοι» πίεσαν στο δεύτερο μέρος, ρίσκαραν, γέμισαν την περιοχή και έφτασαν μια ανάσα από την ισοφάριση με δοκάρι λίγο πριν το τέλος. Εκεί που όλα έδειχναν ότι θα μείνουν εκτός τετράδας, ήρθαν δύο κεφαλιές του Τανούλης και του Γιουσούφ (90+2' και 90+5') στις καθυστερήσεις για να ανατρέψουν τα πάντα. Το 1-1 και το 2-1 μέσα σε λίγα λεπτά έστειλαν τον Ολυμπιακό Β στην 4η θέση και στα playoffs.

Μαρκό – Παναργειακός 1-0

Σε ένα παιχνίδι χωρίς πολλές φάσεις, ένα λάθος στην άμυνα του Παναργειακού αποδείχθηκε καθοριστικό. Ο Σεμπά τελείωσε ιδανικά τη φάση για το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν σωστά το προβάδισμα, δεν απειλήθηκαν σοβαρά και μπήκαν στα playoffs με ψυχολογία, έχοντας πλέον το μυαλό τους στο μίνι πρωτάθλημα ανόδου.

Athens Kallithea – Ηλιούπολη 1-1

Το ματς που σημάδεψε τη βραδιά για τους «κυανόλευκους». Η Athens Kallithea κρατούσε την τύχη στα χέρια της, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη που χρειαζόταν. Βρέθηκε πίσω στο σκορ από στημένη φάση και, παρότι ισοφάρισε με τον Μαυρία στο δεύτερο ημίχρονο με ωραία συνεργασία, δεν βρήκε ποτέ το δεύτερο γκολ. Το τελικό 1-1 την άφησε εκτός τετράδας και πλέον θα παλέψει για την παραμονή, πληρώνοντας την αστοχία και την αδυναμία της να «καθαρίσει» το ματς.

Ελλάς Σύρου – Καλαμάτα 1-2

Η Καλαμάτα έδειξε γιατί θεωρείται φαβορί για άνοδο και στη Σύρο. Αν και δυσκολεύτηκε, δεν λύγισε. Προηγήθηκε με εντυπωσιακό σουτ του Τσέλιου, ισοφαρίστηκε σχετικά γρήγορα και είδε τη Σύρο να χάνει τεράστια ευκαιρία πριν το 1-0. Όσο περνούσε η ώρα, πίεζε ολοένα και περισσότερο, ψάχνοντας το γκολ της νίκης. Η λύτρωση ήρθε στο 95’, όταν κέρδισε πέναλτι και το μετέτρεψε σε γκολ-τρίποντο. στο 90+5' ο Μιράντα.

Πανιώνιος – Χανιά 3-0

Παράσταση ισχύος από τον Πανιώνιο. Από νωρίς έδειξε ποιος είναι το αφεντικό στο γήπεδο, άνοιξε το σκορ στο πρώτο μέρος και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στα Χανιά. Στο δεύτερο ημίχρονο «καθάρισε» το ματς με δύο ακόμα γκολ, εκμεταλλευόμενος την υπεροχή του σε όλες τις γραμμές. Η ευρεία νίκη τον στέλνει στα playoffs με καλή ψυχολογίακαι τώρα πρέπει να κυνηγήσει την Καλαμάτα...

Η βαθμολογία