Ο αδερφός του Σαντίνο Αντίνο έρχεται στην Ελλάδα και υπογράφει σε ομάδα-έκπληξη

Ο Τιάγκο Αντίνο, αδερφός του Σαντίνο Αντίνο που πρόσφατα μεταγράφηκε στον Παναθηναϊκό, έφτασε στην Ελλάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής συμφώνησε με τη Μαρκό, ομάδα της Super League 2, και αναμένεται να φορέσει τη φανέλα της τη νέα σεζόν υπό τις οδηγίες του προπονητή Σούλη Παπαδόπουλου.

O Τιάγκο προέρχεται από τα αναπτυξιακά τμήματα σημαντικών ομάδων της Αργεντινής, όπως η Γοδόι Κρουζ και η δεύτερη ομάδα της Ρίβερ Πλέιτ, και η μεταγραφή του στην Ελλάδα σηματοδοτεί την πρώτη του ευρωπαϊκή εμπειρία.

Η άφιξή του στη χώρα δείχνει ότι η οικογένεια Αντίνο θέλει να αφήσει το στίγμα της στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με τον Τιάγκο να ακολουθεί τα βήματα του αδερφού του και να ανοίγει το δικό του δρόμο σε έναν νέο και πολλά υποσχόμενο πρότζεκτ.

Με βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, ο Τιάγκο Αντίνο φιλοδοξεί να γράψει το δικό του κεφάλαιο στην Ελλάδα και να κερδίσει θέση στην ευρωπαϊκή σκηνή.