Μεταγραφικός «σεισμός» στον Παναθηναϊκό: Φλερτάρει ξανά με Γιάγκουσιτς το «τριφύλλι»

Ψηλά στη μεταγραφική λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται η περίπτωση του 20χρονου Κροάτη μεσοεπιθετικού Αντριάνο Γιάγκουσιτς, με τον σύλλογο να εντείνει τις προσπάθειες της για να τον φέρει στην Ελλάδα. Ο Κροάτης χαφ έχει ξεχωρίσει με την απόδοσή του στη Σλάβεν Μπέλουπο αυτή τη σεζόν.

Ο νεαρός άσος βρίσκεται στην τελική ευθεία του μεταγραφικού παζαριού και ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να ολοκληρώσει μια σημαντική μεταγραφή πριν κλείσει το παράθυρο, σε μια κίνηση που θα ενισχύσει σημαντικά την επιθετική δημιουργία του «τριφυλλιού».

Ο Γιάγκουσιτς ξεκίνησε την καριέρα του στην Κροατία, στις ακαδημίες της Σλάβεν Μπέλουπο, και φέτος έχει καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα, με 20 συμμετοχές, 7 γκολ και 6 ασίστ, δείχνοντας ότι μπορεί να συνεισφέρει τόσο στη δημιουργία όσο και στο σκοράρισμα.

Πέρα από τις ελληνικές ομάδες, σκάουτερ από κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ, όπως η Μπαρτσελόνα και η Μαρσέιγ, έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον παίκτη, στοιχείο που καταδεικνύει την αξία και το ταλέντο του, ενώ τις προηγούμενες ημέρες υπήρχαν έντονες συζητήσεις και με τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, όμως οι δύο ομάδες από την Κροατία δεν ήρθαν σε συμφωνία.

Αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή, ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει έναν ταχύ, τεχνικό και πολλαπλών χρήσεων επιθετικό, ικανό να παίξει τόσο ως δεξιός/αριστερός εξτρέμ όσο και δεύτερος επιθετικός, προσθέτοντας βάθος και δημιουργική εκρηκτικότητα στην επίθεση.

Η υπόθεση όμως δεν είναι εύκολη, καθώς η Σλάβεν Μπέλουπο ζητά ένα σεβαστό προκαθορισμένο ποσό συν ποσοστό μεταπώλησης, κάτι που έχει μπλοκάρει προσωρινά και το ενδιαφέρον άλλων ευρωπαϊκών ομάδων.

Slaven Belupo's director Vedran Bači on Dinamo-Jagušić links:



“Adriano Jagušić is the greatest talent in the club’s history and a player who shows increasing mastery from match to match.



It is clear that his transfer will one day be a record one for Slaven Belupo. On the other… pic.twitter.com/WpYapNazbh — TheCroatian (@TheCroatian_) February 4, 2026

Σε κάθε περίπτωση, αν ευδοκιμήσει η μεταγραφή, θα αποτελέσει μια από τις πιο εντυπωσιακές προσθήκες της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό, αλλά και μια επένδυση στο μέλλον ενός ανερχόμενου ταλέντου που μπορεί να εξελιχθεί σε κορυφαίο παίκτη για τα ελληνικά δεδομένα.