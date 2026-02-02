Παναθηναϊκός: Στα πράσινα και επίσημα ο Σισοκό - Το προφίλ του Γάλλου και ο... Μπενίτεθ

Με μια κίνηση που προσθέτει κύρος, εμπειρία και ποιότητα, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Μούσα Σισοκό. Ο πολύπειρος Γάλλος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο 1,5 έτους, αποτελώντας τη δεύτερη χειμερινή προσθήκη στον άξονα μετά τον Σωτήρη Κοντούρη.

Ο 36χρονος χαφ, που έμεινε ελεύθερος από τη Γουότφορντ, κουβαλά παραστάσεις υψηλού επιπέδου από την Premier League.

Μάλιστα, είχε συνυπάρξει και με τον Ράφα Μπενίτεθ στη Νιουκάστλ, υπό τις οδηγίες του οποίου είχε παίξει σε 10 παιχνίδια με απολογισμό ένα γκολ και τρεις ασίστ, φορώντας στα έξι εξ αυτών το περιβραχιόνιο του αρχηγού..

Ως κλασικός box-to-box παίκτης, ο Σισοκό έρχεται να προσφέρει την απαραίτητη δυναμική και προσωπικότητα που αναζητούσαν οι «πράσινοι».

Η καριέρα στην Premier League και η συνύπαρξη με τον Μπενίτεθ

Τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα τα έκανε την Τουλούζ, όπου και αναδείχθηκε. Αγωνίστηκε για έξι σεζόν στη Ligue 1, ξεπερνώντας τις 200 συμμετοχές, δείχνοντας από νωρίς τη δυναμική του ως box-to-box χαφ με έντονη φυσική παρουσία, αντοχές και ικανότητα να καλύπτει μεγάλους χώρους στο γήπεδο. Οι εμφανίσεις του δεν άργησαν να τραβήξουν το ενδιαφέρον συλλόγων εκτός Γαλλίας.

Τον Ιανουάριο του 2013 μετακόμισε στην Αγγλία και την Premier League για λογαριασμό της Νιούκαστλ, όπου παρέμεινε για τριάμισι χρόνια καταγράφοντας 133 συμμετοχές με 12 γκολ και 20 ασίστ. Με τις «καρακάξες» εξελίχθηκε σε βασικό στέλεχος της ομάδας. Το καλοκαίρι του 2016 ήρθε το μεγάλο βήμα, με τη μεταγραφή του στην Τότεναμ έναντι ποσού που άγγιξε τα 30 εκατ. ευρώ. Στους Λονδρέζους έζησε την πιο γεμάτη και αναγνωρίσιμη περίοδο της καριέρας του, καταγράφοντας περισσότερες από 200 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με πέντε γκολ και 20 ασίστ.

Αποκορύφωμα αποτέλεσε η σεζόν 2018-19, όταν ήταν βασικό μέλος της ομάδας που έφτασε μέχρι τον τελικό του Champions League όπου η Τότεναμ ηττήθηκε από την Λίβερπουλ. Ακολούθησε η Γουότφορντ, με την οποία αγωνίστηκε αρχικά από το 2021, ενώ ενδιάμεσα επέστρεψε στη Γαλλία για λογαριασμό της Ναντ. Το 2024 γύρισε ξανά στη Γουότφορντ ενώ την τρέχουσα σεζόν έχει καταγράψει 21 συμμετοχές σε 801' στην Championship

Πρόκειται για ένα όνομα με βαρύ βιογραφικό, έχοντας αφήσει και το αποτύπωμά του και σε διεθνές επίπεδο, με περισσότερες από 70 συμμετοχές στην εθνική Γαλλίας. Έχει δώσει το «παρών» σε μεγάλες διοργανώσεις, όπως Μουντιάλ και Euro, αποτελώντας για χρόνια σταθερή επιλογή στο ροτέισον των «τρικολόρ».

Ο Ράφα Μπενίτεθ είχε διοριστεί προπονητής της Νιούκαστλ τον Μάρτιο του 2016. Εκείνη τη χρονιά, ο σημερινός τεχνικός του Παναθηναϊκού δεν είχε καταφέρει να αποφύγει τον υποβιβασμό, αλλά την επόμενη χρονιά εξασφάλισε την άνοδο κερδίζοντας την Championship. Κατά τη θητεία του στις «καρακάξες», ο Μπενίτεθ είχε στα χέρια του ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μεσαία γραμμή της ομάδας του.

Τον Μουσά Σισοκό. Ο 65χρονος προπονητής του Παναθηναϊκού είχε συνεργαστεί με τον Γάλλο μέσο κατά τη θητεία του στη Νιούκαστλ, με τον Σισοκό να σκοράρει ένα γκολ και να μοιράζει τρεις ασίστ σε 10 εμφανίσεις, υπό την καθοδήγηση του Μπενίτεθ, ο οποίος μάλιστα σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε υπερασπιστεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «πρασίνων», για το οποίο η διοίκηση της Νιούκαστλ ήθελε να τον παραχωρήσει.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Μούσα Σισοκό από την αγγλική Γουότφορντ. Ο Γάλλος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1,5 έτους και αποτελεί την έκτη χειμερινή μετεγγραφική προσθήκη στο ρόστερ.

Ο Μούσα Σισοκό γεννήθηκε στις 16 Αυγούστου 1989 στην πόλη Λε Μπλαν Μενίλ της Γαλλίας. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική διαδρομή του στην ακαδημία Εσπεράνς Ολνέ και στα 14 του εντοπίστηκε από τους σκάουτ της ακαδημίας της Τουλούζ. Πριν καν κλείσει τα 18 του είχε υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο και είχε κάνει ντεμπούτο στη Ligue 1 της Γαλλίας! Η πορεία του ήταν μόνο ανοδική, θεωρούμενος ένα εκ των κορυφαίων νεαρών ποδοσφαιριστών της Γαλλίας. Στα 18 του ήταν ήδη βασικός κι αναντικατάστατος στην Τουλούζ, παίζοντας και σε αγώνες ευρωπαϊκών κυπέλλων, ενώ αποτελούσε στέλεχος της εθνικής Κ19 της Γαλλίας. Στα 20 του πήρε το χρίσμα στην εθνική ανδρών της Γαλλίας. Η Τουλούζ κατάφερε να τον διατηρήσει στο ρόστερ της έως τον Ιανουάριο του 2013 όταν και τον πούλησε στη Νιουκάσλ.

Στα 3,5 χρόνια παραμονής του στους «ανθρακωρύχους» ο Σισοκό συνεργάστηκε μεταξύ άλλων και με τον νυν προπονητή της ομάδας μας, Ράφα Μπενίτεθ. Το καλοκαίρι του 2016 η Νιουκάσλ τον παραχώρησε στην Τότεναμ έναντι 30 εκατ. λιρών.

Η ανοδική πορεία του Σισοκό συνεχίστηκε, αφού έγινε αναντικατάστατος κι εκεί, αγωνιζόμενος βασικός σε όλη τη σπουδαία πορεία της Τότεναμ έως τον τελικό του Champions League τη σεζόν 2018-19.

Το 2021 παραχωρήθηκε στη Γουότφορντ, συνεχίζοντας την παρουσία του στην Premier League. Ένα χρόνο μετά επέστρεψε στη Γαλλία για λογαριασμό της Ναντ, όπου παρέμεινε για δύο σεζόν, όντας συμπαίκτης με τους Λαφόν, Τσιριβέγια. Το 2024 γύρισε στη Γουότφορντ, την οποία βρήκε πλέον αγωνιζόμενη στην Championship, όπου και παρέμεινε μέχρι τη μετεγγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Ο Σισοκό έχει 71 συμμετοχές και δύο γκολ στην εθνική Γαλλίας με παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 και στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα του 2016 (φιναλίστ) και 2020, ενώ ήταν μέλος της όταν κατέκτησε το Nations League το 2021.

Στον Παναθηναϊκό θα πάρει τη φανέλα με τον αριθμό 17.

Καλωσορίζουμε τον Μούσα στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!».