Παναθηναϊκός: Στην Ελλάδα ο Χάβι Ερνάντεθ για να υπογράψει με το «τριφύλλι» - Το προφίλ του

Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Χάβι Ερνάντεθ, του 25χρονου Ισπανού αριστερού μπακ, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει άμεσα το αριστερό άκρο της άμυνας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της AS, ο Ισπανός μπακ βρίσκεται ήδη στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους «πράσινους». Όπως αναφέρεται στο ίδιο ρεπορτάζ, ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε συμφωνία με τη Λεγανές για τον εξάμηνο δανεισμό του ποδοσφαιριστή, με οψιόν αγοράς το καλοκαίρι.

✅Javi Hernández ya está en Atenas para firmar por el Panatinaikos una cesión de 6 meses más opción de compra desde el @CDLeganes y tras romper su cesión con el Al Arabi. El acuerdo es inminente.



📸@diarioas pic.twitter.com/rAIrDidOzJ — Javier Martín (@kikomartin) February 1, 2026

Το προφίλ του

Αγωνιστικά, ο Ερνάντεθ ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Σεβίλλης και πέρασε από όλα τα τμήματα υποδομής της Ρεάλ Μαδρίτης, φτάνοντας μέχρι τη Ρεάλ Καστίγια. Ακολούθησε η Λεγανές, όπου αγωνίστηκε δύο σεζόν στην Primera Division και σε δανεισμούς σε Τζιρόνα και Κάντιθ, συγκεντρώνοντας εμπειρία σε υψηλό επίπεδο.

Με συνολικά 193 συμμετοχές σε La Liga και Κύπελλο Ισπανίας, ο Ερνάντεθ μετρά 12 γκολ και 8 ασίστ. Πρόκειται για ένα αριστερό μπακ με πολύ καλές επιθετικές αρετές, ικανό να προσφέρει στα πλάγια στην επίθεση, αλλά και σταθερό αμυντικά, με εμπειρία σε πρωταθλήματα υψηλού επιπέδου. Την τρέχουσα σεζόν διατήρησε ρυθμό στη Αλ Αραμπί (Κατάρ) με 13 συμμετοχές πριν τον δανεισμό του στον Παναθηναϊκό.