Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-0: Βρήκε λύση με τα φορ του και Ταμπόρδα στο ντεμπούτο του Αντίνο

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες μετά από 18 μέρες κερδίζοντας την Κηφισιά με 3-0 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, για τη 19η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.



Ένα ωραίο προσωπικό γκολ του Τεττέη έπειτα από ασίστ του Αντίνο στο πρώτο μέρος έλυσε τον γόρδιο δεσμό για το φλύαρο «τριφύλλι», που κλείδωσε το ματς με τα γκολ των Σφιντέρσκι και Ταμπορδα στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Πράσινοι έφτασαν του 29 βαθμούς και συνεχίζουν το κυνήγι της 4αδας. Βρίσκονται στο -9 από τον 4ο Λεβαδειακό με παιχνίδι λιγότερο.



Με παίκτη λιγότερο ολοκλήρωσαν το ματς οι φιλοξενούμενοι λόγω αποβολής του Πέτκοφ στο 63'.

Η προσωπική ενέργεια του Τεττέη του έδωσε το προβάδισμα

Ο Παναθηναϊκός πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα (1-0), σε ένα πρώτο ημίχρονο χαμηλού ρυθμού και περιορισμένων φάσεων, όπου τη διαφορά έκανε μια καθαρά ατομική ενέργεια του Ανδρέα Τεττέη. Η Κηφισιά απείλησε πρώτη στο 7’, όταν μετά από κόρνερ του Πόμπο ο Λαφόν έκανε κακή έξοδο, όμως ο Τεττέη έδιωξε οριακά πάνω στη γραμμή την κεφαλιά.

Οι «πράσινοι» δυσκολεύονταν να βρουν ρυθμό και είχαν την πρώτη τους τελική στο 19’ με ακίνδυνη κεφαλιά του Τεττέη, όμως δύο λεπτά αργότερα ο ίδιος παίκτης έκανε τη διαφορά. Στο 21’ απέφυγε τον αντίπαλο μέσα στην περιοχή μετά το ωραίο πέρασμα του Αντίνο και με πλασέ άνοιξε το σκορ απέναντι στην πρώην ομάδα του. Μετά το 30’ η Κηφισιά ανέβασε μέτρα, πάτησε περιοχή και απείλησε ξανά στο 33’ με επικίνδυνη σέντρα-σουτ του Πόμπο που πέρασε απ’ όλους, ωστόσο το 1-0 παρέμεινε ως αποτέλεσμα ενός κλειστού πρώτου μέρους.

Το «κλείδωσε» με Σφιντέρσκι και Ταμπόρδα

Μέχρι το 59’, το ματς είχε αποκτήσει έντονο ρυθμό και η μπάλα ήταν «πάνω κάτω», με την Κηφισιά να απειλεί σοβαρά πριν μείνει με δέκα παίκτες και τον Παναθηναϊκό να δείχνει εμφανώς προβληματικός στο δεύτερο μέρος. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν χώρους στην πλάτη της πράσινης άμυνας, με τον Πόμπο να χάνει δύο μεγάλες ευκαιρίες σε τετ α τετ, αλλά τον Λαφόν να κρατά όρθιο το «τριφύλλι» με καθοριστικές επεμβάσεις.

Η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν ασύνδετη ανασταλτικά, με τον Ρενάτο να μένει από δυνάμεις και τον άξονα να λειτουργεί μόνο χάρη στη δραστηριότητα του Κοντούρη, που έδωσε ποιότητα και κάθετο παιχνίδι. Η αποβολή του Πετκόφ στο 63’ άλλαξε τις αριθμητικές ισορροπίες, όμως μέχρι εκείνο το σημείο η Κηφισιά είχε δείξει θάρρος και απειλητική διάθεση.Όπως ήταν φυσιολογικό, με το αριθμητικό πλεονέκτημα, οι «πράσινοι» πήραν τα ηνία του ματς. Πήραν την μπάλα στα πόδια τους, με τον Μπενίτεθ να περνάει στο ματς τον Μπακασέτα για αυτόν το λόγο.

Οι γηπεδούχοι που δεν έθελξαν με την εμφάνιση τους, βρήκαν δεύτερο γκολ με τον Κάρολ Σφιντέρκσι στο 81' που κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας και τρίτο με τον Βιθέντε Ταμπόρδα (84') που πήρε το ριμπάουντ μετά την επέμβαση του Ραμίρεθ. Δεύετερο γκολ για τον Αργεντίνο μετά από εκείνο κόντρα στη Ρόμα για το Europa League.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σιώπης (67’ λ.τρ. Μπακασέτας), Κοντούρης (80’ Τσέριν), Παντελίδης (58’ Ζαρουρί), Ρενάτο Σάντσες, Αντίνο (80’ Ταμπόρδα), Τεττέη (79’ Σφιντέρσκι).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο): Ραμίρεζ, Σιμόν, Σόουζα, Ποκόρνι (11’ λ.τρ. Πετκόφ), Μαϊντάνα (61’ Κονατέ), Εμπό, Ρουμπέν Πέρεθ (46’ Αντόνισε), Πόμπο, Ζέρσον, Χριστόπουλος (46’ Αμανί), Μίγιτς (56’ Θεοδωρίδης).