H βαθμολογία της Super League μετά την ισοπαλία στο ΑΕΚ - Ολυμπιακός
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία καθώς και τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής για τη Stoiximan Super League.
Ισόπαλο 1-1 έληξε το μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής για τη Stoiximan Super League ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Η Ένωση άνοιξε το σκορ με τον Βάργκα στο 59ο λεπτό, όμως οι Πειραιώτες με γκολ-πέναλτι του Ταρέμι στο 90+16' έφεραν το παιχνίδι στα ίσα, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται το βαθμό της ισοπαλίας.
Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ επικράτησε εντός έδρας με 4-1 του Πανσερραϊκού, σε έναν αγώνα που δεν θα ξεχαστεί ποτέ καθώς η Τούμπα… δάκρυσε για τους επτά αδικοχαμένους φίλους του Δικεφάλου, που έφυγαν από τη ζωή στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας.
Τέλος στα δύο παιχνίδια που προηγήθηκαν, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες μετά από 18 μέρες κερδίζοντας την Κηφισιά με 3-0 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ενώ ο Λεβαδειακός επικράτησε με 3-1 του Αστέρα ΑΚΤΟR και φουλάρει για τετράδα.
Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής
Σάββατο 31 Ιανουαρίου
- Παναιτωλικός-Άρης 0-1
- Ατρόμητος-ΟΦΗ 1-2
- Βόλος ΝΠΣ-ΑΕΛ Novibet 0-2
Κυριακή 1 Φεβρουαρίου
- Λεβαδειακός-Αστέρας AKTOR 3-1
- Παναθηναϊκός-Κηφισιά 3-0
- ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός 4-1
- ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-1