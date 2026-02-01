H βαθμολογία της Super League μετά την ισοπαλία στο ΑΕΚ - Ολυμπιακός

Ισόπαλο 1-1 έληξε το μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής για τη Stoiximan Super League ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Η Ένωση άνοιξε το σκορ με τον Βάργκα στο 59ο λεπτό, όμως οι Πειραιώτες με γκολ-πέναλτι του Ταρέμι στο 90+16' έφεραν το παιχνίδι στα ίσα, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται το βαθμό της ισοπαλίας.

Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ επικράτησε εντός έδρας με 4-1 του Πανσερραϊκού, σε έναν αγώνα που δεν θα ξεχαστεί ποτέ καθώς η Τούμπα… δάκρυσε για τους επτά αδικοχαμένους φίλους του Δικεφάλου, που έφυγαν από τη ζωή στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας.

Τέλος στα δύο παιχνίδια που προηγήθηκαν, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες μετά από 18 μέρες κερδίζοντας την Κηφισιά με 3-0 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ενώ ο Λεβαδειακός επικράτησε με 3-1 του Αστέρα ΑΚΤΟR και φουλάρει για τετράδα.

Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός-Άρης 0-1

Ατρόμητος-ΟΦΗ 1-2

Βόλος ΝΠΣ-ΑΕΛ Novibet 0-2

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Λεβαδειακός-Αστέρας AKTOR 3-1

Παναθηναϊκός-Κηφισιά 3-0

ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός 4-1

ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-1

Η βαθμολογία

