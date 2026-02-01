Σπορ Ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Λεβαδειακός Κηφισιά Αστέρας Τρίπολης

H βαθμολογία της Super League μετά την ισοπαλία στο ΑΕΚ - Ολυμπιακός

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία καθώς και τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής για τη Stoiximan Super League.

Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ισόπαλο 1-1 έληξε το μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής για τη Stoiximan Super League ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Η Ένωση άνοιξε το σκορ με τον Βάργκα στο 59ο λεπτό, όμως οι Πειραιώτες με γκολ-πέναλτι του Ταρέμι στο 90+16' έφεραν το παιχνίδι στα ίσα, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται το βαθμό της ισοπαλίας.

Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ επικράτησε εντός έδρας με 4-1 του Πανσερραϊκού, σε έναν αγώνα που δεν θα ξεχαστεί ποτέ καθώς η Τούμπα… δάκρυσε για τους επτά αδικοχαμένους φίλους του Δικεφάλου, που έφυγαν από τη ζωή στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας.

Τέλος στα δύο παιχνίδια που προηγήθηκαν, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες μετά από 18 μέρες κερδίζοντας την Κηφισιά με 3-0 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ενώ ο Λεβαδειακός επικράτησε με 3-1 του Αστέρα ΑΚΤΟR και φουλάρει για τετράδα. 

Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

  • Παναιτωλικός-Άρης 0-1
  • Ατρόμητος-ΟΦΗ 1-2
  • Βόλος ΝΠΣ-ΑΕΛ Novibet 0-2

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

  • Λεβαδειακός-Αστέρας AKTOR 3-1
  • Παναθηναϊκός-Κηφισιά 3-0
  • ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός 4-1
  • ΑΕΚ-Ολυμπιακός  1-1

Η βαθμολογία

