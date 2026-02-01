Ξέσπασε ο Ηλιόπουλος: «Σφραγίδα ντροπής, έσκαψαν λάκκο που θα πέσουν μέσα»

Το ΑΕΚ - Ολυμπιακός ολοκληρώθηκε ισόπαλο 1-1, όμως το σφύριγμα της λήξης άνοιξε έναν νέο κύκλο έντασης. Ο Μάριος Ηλιόπουλος εμφανίστηκε εξοργισμένος για τη διαιτησία του ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια, κάνοντας λόγο για εικόνα που προσβάλλει το ελληνικό ποδόσφαιρο.



Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ στάθηκε στις κρίσιμες αποφάσεις του διαιτητή, υποστηρίζοντας ότι η πλειονότητα των αμφισβητούμενων φάσεων δεν τιμωρήθηκε, ενώ ειδική αναφορά έκανε στο πέναλτι που καταλογίστηκε, το οποίο χαρακτήρισε ανύπαρκτο. Σύμφωνα με τον ίδιο, το αποτέλεσμα επηρεάστηκε από σοβαρά λάθη, τα οποία δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητα.



Παράλληλα, έδωσε θεσμική διάσταση στις καταγγελίες του, σημειώνοντας πως υπάρχουν αρμόδιες αρχές και δικαστικοί μηχανισμοί που οφείλουν να εξετάσουν όσα συνέβησαν. Τόνισε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για ένα σύστημα που, όπως υποστήριξε, οδηγεί το ποδόσφαιρο σε αδιέξοδο.



Ο Ηλιόπουλος για το ΑΕΚ-Ολυμπιακός

Αναλυτικά όσα ανέφερε: «Θα ήθελα να μου πείτε, τι είδατε. Ποιες αμφισβητούμενες φάσεις είδατε. 8/10 δε τα σφύριξε; Βλέπετε μαιμου πέναλτι; Βλέπετε κάτι; Εγώ θέλω να πω ότι σήμερα ήταν μια σφραγίδα της ντροπής του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό είναι κατάντια. Είναι ντροπή. Επειδή εδώ υπάρχουν νόμοι, υπάρχει εισαγελλέας. Κάποιοι γελάνε, αλλά δε θα γελάνε για πολύ. Μέχρι σήμερα τους έχω δείξει ότι όταν λέω κάτι γίνεται. Κάποιοι θέλουν να συνεχίσουν την ντροπή και αυτό που γίνεται στο ποδόσφαιρο της Ελλάδας. Θα τα δει όλα ο Εισαγγελεας. Σήμερα, βάλανε τη "βόμβα" μπροστά στα πόδια τους. Σκάψανε το λάκκο που θα πέσουν μέσα μόνοι τους.