Καραπαπάς: «Δεν ξέρω τι συμβαίνει στο μυαλό του Ηλιόπουλου - Δεν θα το αφήσουμε έτσι»

Iσόπαλο 1-1 έληξε το μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής για τη Stoiximan Super League ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Η Ένωση άνοιξε το σκορ με τον Βάργκα στο 59ο λεπτό, όμως οι Πειραιώτες με γκολ-πέναλτι του Ταρέμι στο 90+16' έφεραν το παιχνίδι στα ίσα, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται το βαθμό της ισοπαλίας.

Η ισοφάριση του Ολυμπιακού στις καθυστερήσεις με πέναλτι του Ταρέμι στάθηκε η αφορμή για να ξεσπάσει μεγάλη ένταση αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο σε έξαλλη κατάσταση, εκφράζοντας τις έντονες διαμαρτυρίες του προς το διαιτητικό τιμ.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε περαιτέρω καθώς υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση και επεισόδιο ανάμεσα στον διοικητικό ηγέτη της Ένωσης και τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστα Καραπαπά.

Ο Ολυμπιακός καταγγέλει πως ο Μάριος Ηλιόπουλος επιτέθηκε λεκτικά στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αλλά και για τα όσα συνέβησαν στην Allwyn Arena. Πιο συγκεκριμένα ο αντιπρόδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός δήλωσε:

«Δεν θα ήθελα να μιλήσω για το αγωνιστικό κομμάτι, είδαν όλοι ποια ήταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Αυτό που έγινε στο γήπεδο δεν το έχουμε ξαναδεί. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι στη φυσούνα χωρίς διαπιστεύσεις. Έπειτα είδαμε την εισβολή του κ.Ηλιόπουλου. Παρά την προσπάθειά μας να ηρεμήσει, αυτό συνεχίστηκε. Θέλω να καταγγείλω αυτή τη συμπεριφορά κι έπειτα ύβρεις και απειλές στ’ αποδυτήρια.

Είμαστε Ολυμπιακός και δεν απειλούμαστε, ούτε μπορούμε να υποστούμε αυτό τον τραμπουκισμό κοιτάζοντας απλά. Το γεγονός πως αυτός ο κύριος που είναι ενάμιση χρόνο στο ποδόσφαιρο και μας έχει χαρίσει στιγμές γέλιου, αλλά τώρα σοβαρεύει το πράγμα. Απηύθυνε προσωπικές απειλές.

Έφτασε το σημείο να υβρίσει και να επιτεθεί ακόμα και στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η πρώτη φορά που είδαμε τέτοια εικόνα, ήταν απόψε. Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί προς τον κ.Μεντιλίμπαρ. Ξέρουμε κι εμείς το ποιόν του καθενός. Το τι κάνει ο καθένας στη ζωή του. Θέλω να δω ποιος εισαγγελέας θ’ ασχοληθεί με αυτή την συμπεριφορά, την πρόκληση, όλο αυτό το σόου.

Πρέπει να ντρέπονται. Περιμένω να δω τις εκθέσεις των αξιωματούχων, των παρατηρητών, των διαιτητών για να δούμε αν αποτυπώνεται η αλήθεια».