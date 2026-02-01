ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1: Ο Ταρέμι... μοίρασε το ντέρμπι στο τελευταίο λεπτό με πέναλτι

Σε ένα επεισοδιακό ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 για την 19η στροφή της Stoiximan Super League.



Πρωταγωνιστές του ντέρμπι οι δύο φορ των ομάδων. Ο Μπαρνάμπας Βάργκα με κεφαλιά έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 59', για να απαντήσει ο Ταρεμι σε νεκρό χρόνο για το τελικό 1-1, έπειτα από πέναλτι που κέρδισε ο Αντρέ Λουίζ.



Το ματς

Σε ένα ντέρμπι που ξεκίνησε με καθυστέρηση δέκα λεπτών μέχρι να καθαρίσει η ατμόσφαιρα από τους πυρσούς, η ΑΕΚ ήταν εκείνη που βρήκε την πρώτη τελική ,με ένα σουτ του Ζίνι εκτός ισορροπίας που πέρασε ψηλά, έπειτα από κόρνερ του Μάριν στο 3'.

Ο Ολυμπιακός βρήκε τη δική του πρώτη μεγάλη στιγμή στο 19' λεπτό όταν ο Ορτέγκα πέρασε μια συρτή σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Ροντινέι βγήκε στην πλάτη του Πήλιου, πλάσαρε όμως ο φορμαρισμένος Θωμάς Στρακόσια έβγαλε την μπάλα πάνω στην γραμμή, σε μια πραγματικά εντυπωσιακή επέμβαση.

Δύο λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του άλλου κίπερ της συνάντησης να δείξει τις ικανότητες του. Η Ένωση βρήκε τελική ξανά με τον Ζίνι. Ο Ανγκολέζος γύρισε με πλάτη μέσα στην περιοχή, σούταρε, όμως ο Τζολάκη μπλόκαρε σταθερά ενώ έκανε αντίθετη κίνηση. Δύο μεγάλες επεμβάσεις των δύο καλύτερων τερματοφυλάκων του πρωταθλήματος, ήταν ότι είχε να επιδείξει το ντέρμπι στα πρώτα 25 λεπτά.

Μετά το 30ο λεπτό στην Allwyn Arena υπήρχε μόνο ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη μπάλα στα πόδια τους, πάτησαν περιοχή και απείλησαν με Ταρέμι και Τσικίνιο, χωρίς να καταφέρουν βρουν γκολ λόγω της φλυαρίας που παρουσίασαν στη τελική προσπάθεια αλλά και λόγω του Ρέλβας που σταμάτησε τον Ιρανό από θέση βολής.

Όπως τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, άρχισε το δεύτερο ο Ολυμπιακός. Συνέχιζε να έχει την κατοχή, να πιέζει και να χτίζει επιθέσεις, κυρίως από τα αριστερά. Μια τέτοια ήταν και η κεφαλιά του Ταρέμι μετά απο σέντρα του Ποντένσε που κατέληξε στην αγκαλιά του Στρακόσια στο 50΄.

Κόντρα στη ροή του ματς, η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με τον Βάργκα στο 59'. Ο Μάριν εκτέλεσε το κόρνερ , με τον Ούγγρο να σηκώνεται ψηλότερα από όλους και με σκαστή κεφαλιά να νικάει τον Τζολάκη για το 1-0. Ο 31χρονος φορ πέτυχε το πρώτο του γκολ με την φανέλα της ΑΕΚ, ενώ είχε περάσει στην αναμέτρηση στη θέση του Ζίνι δύο λεπτά νωρίτερα.

Ο Βάργκα νικά τους πάντες στον αέρα για το 1-0

Η ΑΕΚ βρήκε τελική ξανά από στημένη φάση και βρέθηκε μια ανάσα από το 2-0, με τον Πινέδα να βρίσκει δοκάρι από πλεονεκτική θέση με τον Τζολάκη εξουδετερωμένο στο 68'.

Ο Αντρέ Λουίζ που έκανε ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα ως αλλαγή (στη θέση του Τσικίνιο στο 71'), προσπάθησε να απειλήσει με το κακό-δεξί του πόδι, όμως η μπάλα πέρασε παράλληλα από την εστία. Ο Βραζιλιάνος παρόλα αυτά ήταν αρκετά κινητικός και ενώ έδειχνε αυτοπεποίθηση με τις πρώτες του επαφές. Ο Μπιακόν στο 4ό λεπτό των καθυστερήσεων, από πλεονεκτική θέση δεν κατάφερε να κερδίσει τον εξαιρετικό Στρακόσια. Ενώ ξανά στις καθυστερήσεις, ο Ολυμπιακός έχασε αδιανόητη ευκαιρία για ισοφάριση. Σε αναμπουμπούλα της περιοχής της ΑΕΚ Γιαζίτσι και Ταρέμι δεν κατάφεραν να νικήσουν την άμυνα των γηπεδούχων. Στη συγκεκριμένη φάση όμως, προηγήθηκε ανατροπή του Μουκουντί στον Αντρέ Λουίζ, την οποία υπέδειξε μεσώ VAR ο Μακελι. Ο Ταρέμι ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε για το 1-1 σε νεκρό χρόνο.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Λιούμπιτσιτς (46′ Κοϊτά), Γκατσίνοβιτς (75′ Ζοάο Μάριο), Ζίνι (57′ Βάργκα), Γιόβιτς (84΄Κουτέσα).

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια (70′ Μάρτινς), Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Σιπιόνι (84′ Μουζακίτης), Έσε, Τσικίνιο (70′ Λουίζ), Ροντινέι, Ποντένσε (84′ Γιαζίτσι), Ταρέμι.