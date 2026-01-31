Αποκτά ρυθμό η Λεβερκούζεν ενόψει Ολυμπιακού: «Διπλό» στην Φρανκφούρτη και 3/3 (vids)

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν συνέχισε τις θετικές εμφανίσεις της στη Bundesliga, κερδίζοντας 3-1 την Άιντραχτ στη Φρανκφούρτη. Με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Κάσπερ Χιούλμαντ ανέβηκε σε απόσταση μόλις ενός βαθμού από τις θέσεις που οδηγούν στο Champions League, δείχνοντας ότι ξαναβρίσκει ρυθμό ενόψει των αναμετρήσεων με τον Ολυμπιακό στα μέσα Φλεβάρη για τα playoffs . Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι «ασπιρίνες» μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο για την League Phase του θεσμού, έχουν κάνει τρείς νίκες σε ισάριθμα ματς. Δύο στο γερμανικό πρωτάθλημα κόντρα σε Άιντραχτ και Βέρντερ και μια κόντρα Βιγιαρεάλ για το Champions League.



Το ματς ξεκίνησε με ένταση, αλλά χωρίς πολλές φάσεις. Στο 6ο λεπτό υπήρξε μια αμφισβητούμενη φάση μέσα στην περιοχή της Άιντραχτ, όταν ο Ρόμπερτ Άντριχ συγκρούστηκε με τον Αρνόντ Καλιμέντο, αλλά το VAR απεφάνθη ότι δεν υπήρχε πέναλτι. Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και σταδιακά η Λεβερκούζεν πήρε τον έλεγχο.



Το πρώτο γκολ ήρθε στο 26’, όταν ο Αρτούρ, μετά από συνδυασμό με τον Γκριμάλντο στην δεξιά πλευρά, μπήκε στην περιοχή και έστειλε την μπάλα ψύχραιμα στη γωνία του τέρματος για το 1-0. Έξι λεπτά αργότερα, ο Τίλμαν διπλασίασε τα τέρματα της Λεβερκούζεν με ένα συρτό σουτ από το ύψος της περιοχής, εκμεταλλευόμενος την κακή αμυντική οργάνωση των γηπεδούχων.

🚨 BUNDESLIGA! 🇩🇪



MALIK TILLMAN IS ON FIRE! 🇺🇸🔥



Eintracht Frankfurt 0-2 Bayer Leverkusen



🎥 @GoalsXtra pic.twitter.com/7NRMQn6Dbc — Polymarket FC (@PolymarketFC) January 31, 2026

Η Άιντραχτ προσπάθησε να αντιδράσει αμέσως μετά την ανάπαυλα. Στο 49’, ο Ρόμπιν Κοχ με διπλή προσπάθεια μείωσε σε 2-1, αλλά οι φιλοξενούμενοι άντεξαν την πίεση. Η αποβολή του Σκιρί στο 70’ έδωσε ξεκάθαρο προβάδισμα στη Λεβερκούζεν, που έλεγξε τα τελευταία λεπτά του αγώνα. Στο 90+’, ο Γκαρθία ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με το τελικό 3-1, εκμεταλλευόμενος μια ταχύτατη αντεπίθεση.