Χαμός για ένα εισιτήριο: 1.700 «ερυθρόλευκοι» στο Λεβερκούζεν

Η «ερυθρόλευκη» τρέλα για τις ευρωπαϊκές μάχες του Champions League δεν έχει όρια, με τους φιλάθλους του Ολυμπιακού να ετοιμάζονται για ακόμα μία δυναμική απόβαση, αυτή τη φορά επί γερμανικού εδάφους. Μετά την εντυπωσιακή παρουσία στο Άμστερνταμ κόντρα στον Άγιαξ, το ενδιαφέρον για τις αναμετρήσεις με τη Λεβερκούζεν στα playoffs της διοργάνωσης έχει χτυπήσει «κόκκινο».

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τα στελέχη της ΠΑΕ, ο Ολυμπιακός θα έχει στη διάθεσή του 1.700 εισιτήρια για τον επαναληπτικό αγώνα στη BayArena (24 ή 25 Φεβρουαρίου). Παρά τον περιορισμένο αριθμό, η ζήτηση ήδη χαρακτηρίζεται ως πρωτοφανής, με τα «μαγικά χαρτάκια» να αναμένεται να εξαντληθούν μέσα σε ελάχιστο χρόνο από τη στιγμή που θα τεθούν σε κυκλοφορία.

Η προσοχή στρέφεται πλέον στο πρώτο ραντεβού στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου, όπου το Φάληρο αναμένεται να είναι κατάμεστο, δίνοντας την απαραίτητη ώθηση στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το πρώτο βήμα προς τους «16».