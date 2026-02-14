Champions League: «Τεσσάρα» η Λεβερκούζεν και ετοιμάζεται για... Ολυμπιακό

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν επέστρεψε στις νίκες με εντυπωσιακό τρόπο, συντρίβοντας 4-0 τη Ζανκτ Πάουλι στη Bundesliga και ανεβαίνοντας στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Οι «Ασπιρίνες» δεν άφησαν κανένα περιθώριο, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 13ο λεπτό μετά από κεφαλιά του Κουάνσα που βρήκε πρώτα το δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα. Ένα λεπτό αργότερα, ο Σικ σφράγισε την κυριαρχία της ομάδας με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι για το 2-0.



Στο δεύτερο ημίχρονο η Λεβερκούζεν δεν χαλάρωσε, με τον Ταπσόμπα να ανεβάζει το σκορ στο 3-0 στο 52’, ενώ ο Πόκου με ένα πανέμορφο σουτ έξω από την περιοχή διαμόρφωσε το τελικό 4-0 στο 68’.



Το παιχνίδι αυτό ήταν το ιδανικό «ζέσταμα» πριν το πρώτο ματς των playoffs του Champions League με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» την ερχόμενη Τετάρτη (18/2,22:00), με τους Γερμανούς να ταξιδεύουν στην Ελλάδα με αυτοπεποίθηση και ψυχολογία στα ύψη.