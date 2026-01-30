Ολυμπιακός: Με Λεβερκούζεν για την πρόκριση στους «16» του Champions League

Το εμπόδιο της γερμανικής ομάδας καλείται να ξεπεράσει ο Ολυμπιακός για την πρόκριση στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1) έφερε ξανά τη Λεβερκούζεν στον δρόμο του Ολυμπιακού αυτή τη φορά στη φάση των playoffs του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι», σε μια ιδιαίτερα απαιτητική διασταύρωση, θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τη φάση των «16» απέναντι σε έναν ποιοτικό αντίπαλο από την Bundesliga.

Η ευρωπαϊκή πορεία των Πειραιωτών περνά πλέον από δύο κρίσιμες αναμετρήσεις. Το πρώτο ραντεβού έχει οριστεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου 2026, όπου η ομάδα του λιμανιού θα επιδιώξει να πάρει σκορ πρόκρισης μπροστά στο κοινό της. Η ρεβάνςκαι συνάμα η πρόκριση θα κριθεί επί γερμανικού εδάφους, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 24 ή 25 Φεβρουαρίου.

Εάν ο Ολυμπιακός καταφέρει να προκριθεί από τον ενδιάμεσο νοκ-άουτ γύρο, τότε θα συναντηθεί στη φάση των 16 με την Άρσεναλ ή την Μπάγερν Μονάχου.

Οι ημερομηνίες της φάσης νοκ άουτ Champions League:

Playoffs της φάσης νοκ άουτ: 17/18 & 24/25 Φεβρουαρίου 2026

Κλήρωση φάσης των «16», προημιτελικών, ημιτελικών: 27 Φεβρουαρίου 2026

Φάση των «16»: 10/11 & 17/18 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 7/8 & 14/15 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026

Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη)