Ευρωπαϊκές διοργανώσεις: Πώς θα βρεθούν στους ισχυρούς αν προκριθούν οι ελληνικές ομάδες

Μετά τις χθεσινές (30/1) κληρώσεις, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, έμαθαν τους αντιπάλους τους, στα playoffs του Champions League και του Europa.

Οι ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τη Λεβερκούζεν, οι «πράσινοι» θα βρουν απέναντι τους τη Βικτόρια Πλζεν και οι «ασπρόμαυροι» τη Θέλτα.

Κοινό σημείο αναφοράς και για τους τρεις, το γεγονός ότι έπαιξαν κόντρα στους αντιπάλους τους στη League Phase, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 2-0 της Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», τον Παναθηναϊκό να μένει στη «λευκή» ισοπαλία με την Πλζεν και τον ΠΑΟΚ να «λυγίζει» με 3-1 από την Θέλτα στο «Μπαλαΐδος».

Οι ελληνικές ομάδες, τερματίζοντας στο δεύτερο μισό της κατάταξης, τοποθετήθηκαν στους ανίσχυρους στην κλήρωση, κάτι που σημαίνει ότι θα δώσουν το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας και τη ρεβάνς εκτός.

Από τη στιγμή που καταργήθηκε πριν από λίγα χρόνια, ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ, απέκτησε ακόμα μεγαλύτερη ισχύ, το να έχει μια ομάδα τη ρεβάνς στην έδρα της, καθώς όλα τα τέρματα έχουν την ίδια αξία και ακόμα και να δεχθεί γκολ στη ρεβάνς, το οποίο την αφήνει εκείνη τη στιγμή εκτός, θα ψάχνει μόνο ένα για να ξαναμπεί στο παιχνίδι και όχι δύο, όπως ίσχυε παλαιότερα.

Tο πλεονέκτημα αυτό φαίνεται ακόμα περισσότερο και σε ενδεχόμενη παράταση, όπου με τον προηγούμενο κανονισμό, αν δεχόταν γκολ, ουσιαστικά τελείωνε η υπόθεση πρόκριση, ενώ με τα νέα δεδομένα, θα ψάχνει ένα τέρμα για να στείλει το ζευγάρι στα πέναλτι.

Στη λογική αυτή και θέλοντας να δώσει ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα στις ομάδες που τερματίζουν ψηλά στις League Phase, η UEFA αποφάσισε να δώσει τη δυνατότητα στις ομάδες που τερματίζουν στην πρώτη δυάδα της κατάταξης, να έχουν το δεύτερο παιχνίδι στην έδρα τους για όλες τις φάσεις των νοκ άουτ, στον δρόμο για τον τελικό, κάτι το οποίο θα ισχύει κλιμακωτά για τους υπόλοιπους.

Όπως αναφέρει η ισπανική «AS» όμως, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στον κανονισμό αυτό. Σε περίπτωση που μία ομάδα η οποία τερμάτισε χαμηλότερα, αποκλείσει τον αντίπαλο της, τότε αυτόματα κρατάει και τη θέση που τερμάτισε εκείνος και για τους επόμενους γύρους! Δηλαδή αν μια ομάδα αποκλείσει τον πρώτο ή τον δεύτερο της League Phase είτε στο Champions League, είτε στο Europa, στη «φάση των 16», τότε θα έχει το δεύτερο παιχνίδι στην έδρα της με όποιον αντίπαλο και αν κληρωθεί, τόσο στα προημιτελικά, όσο και στα ημιτελικά.

Αυτό το «παραθυράκι» του κανονισμού, επηρεάζει άμεσα και τις ελληνικές ομάδες. Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός αποκλείσει τη Λεβερκούζεν, αντιμετωπίζει μία εκ των Μπάγερν ή Άρσεναλ, οι οποίες τερμάτισαν στο 1-2, της League Phase του Champions League.

Αν οι «ερυθρόλευκοι» πετύχουν ένα μικρό... θαύμα και αφήσουν εκτός μία εκ των δύο, τότε στα προημιτελικά, αλλά και στα ημιτελικά της διοργάνωσης - αν προκριθούν - θα έχουν τη ρεβάνς στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το ίδιο ισχύει και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αν ξεπεράσει το εμπόδιο της Θέλτα, θα βρει απέναντι του, μία εκ των Λιόν ή Άστον Βίλα στους 16», οι οποίες τερμάτισαν στην πρώτη δυάδα και σε περίπτωση που αποκλείσει την αντίπαλο του, τότε θα έχει κι εκείνος το δεύτερο παιχνίδι των προημιτελικών και ημιτελικών, στην Τούμπα.

Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, ο οποίος μετά από ενδεχόμενη πρόκριση με τη Βικτόρια Πλζεν, έρχεται αντιμέτωπος με μία εκ των Μίντιλαντ ή Μπέτις, που τερμάτισαν στο 3-4 της League Phase του Europa League, τα δεδομένα αλλάζουν. Αν αφήσει εκτός την ομάδα με την οποία θα κληρωθεί, τότε θα έχει τη ρεβάνς εντός έδρας στα προημιτελικά, κάτι το οποίο όμως, δεν θα ισχύει στα ημιτελικά, γιατί εκεί θα αντιμετωπίσει εκείνον που θα προκριθεί από το μονοπάτι των ομάδων που τερμάτισαν στο 1-2, με τον ΠΑΟΚ να είναι πιθανός του αντίπαλος!

Σε περίπτωση δηλαδή, που Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ συναντηθούν στα ημιτελικά της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης, τότε η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στο ΟΑΚΑ και η ρεβάνς στην Τούμπα.