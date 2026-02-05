Μπάγερ Λεβερκούζεν: Σημαντικές αλλαγές στη λίστα της UEFA πριν τα νοκ- άουτ με τον Ολυμπιακό

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν μπαίνει στην ενδιάμεση φάση του Champions League με αλλαγές σε πρόσωπα σε όλες τις γραμμές. Οι «ασπιρίνες» χρησιμοποίησαν το δικαίωμα αλλαγών στη λίστα της UEFA και φέρνουν στο προσκήνιο παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στα κρίσιμα ματς με με τον Ολυμπιακό.

Το μεγαλύτερο όνομα που επιστρέφει είναι ο Γιόνας Χόφμαν. Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός είναι ο παίκτης που φέρνει εμπειρία και ποδοσφαιρικό μυαλό στον άξονα. Στην Bundesliga έχει δείξει ότι μπορεί να ανοίξει χώρους, να δώσει κάθετες πάσες και να δημιουργήσει φάσεις από το τίποτα. Με πάνω από 300 συμμετοχές στη γερμανική λίγκα και 23 εμφανίσεις με την εθνική Γερμανίας, αποτελεί μια «ένεση» εμπειρίας που έλειψε στη League Phase.

Στην άμυνα, ο Τιμ Όερμαν επιστρέφει από τον δανεισμό του στη Στουρμ Γκρατς και θα δώσει ασφαλιστική δικλείδα στο κέντρο της άμυνας. Είναι παίκτης με καλή αντίληψη, που μπορεί να παίξει σε διάφορα σχήματα και να βοηθήσει σε περιπτώσεις τραυματισμών ή κούρασης, ειδικά σε αγώνες με υψηλό ρυθμό. O νεαρός στόπερ (22 ετών) είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές της Γερμανίας ενώ φέτος μέχρι τώρα έχει καταγράψει 16 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Αυστρίας. H καλή του παρουσία εκεί ανάγκασε τον Χιούλμαντ να ζητήσει την διακοπή του δανεισμού του και την επανένταξή του.

Willkommen, Tim Oermann! ⚫️🔴#Bayer04 hat die Leihe zu Sturm Graz vorzeitig beendet. Simon Rolfes dazu: "Angesichts seiner großen Fortschritte in den vergangenen Monaten kann Tim schon in dieser Saison zu einem wertvollen Spieler für Bayer 04 werden." pic.twitter.com/b1nESf7Fll — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) February 2, 2026

Στα άκρα, ο Μάρτιν Τεριέ επανέρχεται μετά από τραυματισμό. Ο 28χρονος Γάλλος εξτρέμ προσφέρει ταχύτητα και ικανότητα στο ένας-ένας. Αξίας περίπου 15 εκατ. ευρώ, μπορεί να αποτελέσει το «όπλο» που θα δώσει διαφορετική δυναμική στην επίθεση είτε ξεκινώντας βασικός είτε μπαίνοντας από τον πάγκο.

Όμως, η λίστα για τις «ασπιρίνες» παρουσιάζει και σημαντικότατες απουσίες. Έκτος αυτής έμειναν ο βασικός τερματοφύλακας, Μάρτιν Φλέκεν, ο Νάθαν Τέλα και ο Μπεν- Σεγκίρ λόγω τραυματισμών. Ένω αφαιρέθηκαν και οι Μπελοσιάν (πήγε δανεικός στη Βόλφσπουργκ) και Ετσεβέρι επέστρεψε στη Μάντσεστερ Σίτι μετά τη λήξη του δανεισμού του.