Έπος: Η απίστευτη αντίδραση της Λεβερκούζεν με... GTA για την κλήρωση με τον Ολυμπιακό (photo)

Ο Ολυμπιακός έμαθε τον αντίπαλο του στην προσπάθεια πρόκρισης στη φάση των «16» του Champions League, με την κλήρωση της Παρασκευής να φέρνει ξανά στον δρόμο των «ερυθρόλευκων» τη γερμανική Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Το πρώτο ραντεβού έχει οριστεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου 2026, όπου η ομάδα του λιμανιού θα επιδιώξει να πάρει σκορ πρόκρισης μπροστά στο κοινό της. Η ρεβάνςκαι συνάμα η πρόκριση θα κριθεί επί γερμανικού εδάφους, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 24 ή 25 Φεβρουαρίου.

Το... αντάμωμα των δύο συλλόγων έφερε την επική αντίδραση της Λεβερκούζεν, που έγραψε σε δημοσίευση της στο Instagram πως θα αντιμετωπίσει τρεις φορές τον Ολυμπιακό σε μία σεζόν πριν κυκλοφορήσει το GTA 6, χρησιμοποιώντας μάλιστα ένα γνωστό meme από το βιντεοπαιχνίδι!