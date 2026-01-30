Η Marca αποθεώνει τον Μεντιλίμπαρ: «Η ιδιότητά του ως Θεός δεν αμφισβητείται»

Ξεχωριστή θέση στον ισπανικό Τύπο κατέχει πλέον ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τη Marca να αφιερώνει για άλλη μια φορά εκτενές δημοσίευμα στον προπονητή του Ολυμπιακού, μετά τη μεγάλη νίκη επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ και την πρόκριση των «ερυθρόλευκων» στα playoffs του Champions League. Η ισπανική εφημερίδα κάνει λόγο για έναν τεχνικό που έχει κερδίσει τον απόλυτο σεβασμό στον Πειραιά, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «υπάρχουν ελάχιστες αμφιβολίες για την ιδιότητα του Θεού που έχει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό».

Το δημοσίευμα της Marca εστιάζει αρχικά στο αγωνιστικό πλαίσιο. Ο Ολυμπιακός μπήκε στην τελευταία αγωνιστική της League Phase ισόβαθμος με Νάπολι και Κοπεγχάγη, γνωρίζοντας ότι η αναμέτρηση με τον Άμστερνταμ είχε χαρακτήρα τελικού. Παρά το εχθρικό περιβάλλον της «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» και την ισοφάριση του Άγιαξ με πέναλτι του Ντόλμπεργκ στο τελευταίο εικοσάλεπτο, οι Πειραιώτες έμειναν πιστοί στο πλάνο τους και βρήκαν το νικητήριο γκολ με τον Έσα, παίρνοντας ένα ιστορικό «διπλό».

⭐️ Mendilibar, entre el Olimpo y la Leyenda ⭐️



🏆 Lo que está logrando con Olympiacos es... maravilloso 😍 pic.twitter.com/SZtNTPClgG — MARCA (@marca) January 29, 2026





Η Marca κάνει αναφορά και στις δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ πριν και μετά το παιχνίδι, υπενθυμίζοντας την προσέγγισή του. «Εκείνοι έχουν λιγότερες πιθανότητες, εμείς περισσότερες. Αυτή είναι η δύναμή μας». Μετά το ματς, ο Βάσκος τεχνικός στάθηκε στη σημασία της πρόκρισης, λέγοντας πως «η πρόκριση στα playoffs αυτής της Champions League είναι κάτι τεράστιο για εμάς», υπογραμμίζοντας ότι ο Ολυμπιακός είχε να περάσει τη φάση των ομίλων από τη σεζόν 2013-14.



Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη νοοτροπία καθημερινής δουλειάς. Η ισπανική εφημερίδα σημειώνει πως «για τον Μεντιλίμπαρ δεν υπάρχει χρόνος για ξεκούραση», επισημαίνοντας ότι η ομάδα προπονήθηκε κανονικά την επόμενη μέρα, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Μάλιστα, τονίζεται ότι «ο πρώτος που έδωσε το παράδειγμα ήταν ο ίδιος», καθαρίζοντας το γήπεδο από το χιόνι, εικόνα που ,σύμφωνα με τη Marca, συνοψίζει τον τρόπο με τον οποίο έχει χτίσει την επιτυχία του στον Ολυμπιακό.