Μεντιλίμπαρ για Ολυμπιακό: «Μία από τις καλύτερες αποφάσεις που πήρα ποτέ στην αθλητική μου ζωή»

Στις 11 Φεβρουαρίου συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την ημέρα που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού, σε μια από τις πιο απαιτητικές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου. Οι Πειραιώτες είχαν μείνει εκτός Κυπέλλου Ελλάδας και στο πρωτάθλημα βρίσκονταν αρκετά μακριά από την κορυφή, έχοντας αλλάξει ήδη δύο προπονητές μέσα στη σεζόν. Ο Βάσκος τεχνικός κατάφερε να σταθεροποιήσει την ομάδα και να της δώσει ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα. Η δουλειά του δικαιώθηκε απόλυτα, καθώς το 2024 οδήγησε τον Ολυμπιακό στην ιστορική κατάκτηση του UEFA Conference League, χαρίζοντας στον σύλλογο τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού:

«Οταν μας κάλεσε ο Ολυμπιακός ήταν η πρώτη φορά που βγήκαμε από την χώρα μας ως προπονητές. Επρεπε να αποφασίσουμε μέσα σε πολύ λίγο χρόνο. Δεν είχαμε μέρες να αποφασίσουμε και νομίζω ότι ήταν μία από τις καλύτερες αποφάσεις που πήρα ποτέ στην αθλητική μου ζωή. Δεν περίμενα πως θα μέναμε για τόσο καιρό και να κερδίσουμε όσα κερδίσαμε. Αν μου έλεγαν πριν έρθω τι πίστευα δεν θα ήταν το ίδιο με αυτό που πιστεύω τώρα.Τώρα σκέφτομαι πως έπρεπε να είχα βγει νωρίτερα από τη χώρα για να μπορέσω να απολαύσω όσο απολαμβάνουμε τώρα εδώ και όσα μπορεί να απολαύσει κανείς μέσα στον κόσμο του ποδοσφαίρου»