Μεντιλίμπαρ: Η πρώτη εντύπωση για Αντρέ Λουίζ, ο Κλέιτον και... η ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το εξ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League απέναντι στον Asteras Aktor στην Τρίπολη (Τρίτη 04/02, 16:30, NS Prime). Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την απαιτητική αναμέτρηση, τη διαχείριση μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ, αλλά και τα μεταγραφικά ζητήματα των «ερυθρόλευκων».



Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ



Για το ντέρμπι με την ΑΕΚ και την ατμόσφαιρα που το συνόδευσε:



«Το έχουμε αφήσει πίσω μας. Δεν ασχοληθήκαμε ξανά με όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια ή μετά το παιχνίδι. Επικεντρωθήκαμε στην αποκατάσταση και την προετοιμασία για τον αγώνα με τον Αστέρα».



Για το ματς στην Τρίπολη, που έρχεται ανάμεσα σε δύο ντέρμπι:



«Θα το αντιμετωπίσουμε όπως όλα τα παιχνίδια, με τη σημασία που του αξίζει. Το ματς με την ΑΕΚ τελείωσε, αυτό με τον Παναθηναϊκό ακολουθεί, αλλά τώρα μας απασχολεί μόνο ο Αστέρας. Είναι μια ομάδα που μας δυσκολεύει πάντα, εντός και εκτός έδρας. Βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση, παρότι δεν είναι ψηλά στη βαθμολογία. Έχει αλλάξει πρόσφατα προπονητή και είδαμε το παιχνίδι της με την ΑΕΚ. Θα είναι σίγουρα ένα δύσκολο ματς».



Για τον Αντρέ Λουίς και το ντεμπούτο του:



«Είναι πολύ καλός παίκτης και γι’ αυτό αποκτήθηκε. Το ότι είναι καλός δεν σημαίνει πως θα παίζει αμέσως. Πρέπει να αφομοιώσει συγκεκριμένες κινήσεις. Αν είναι έξυπνος, θα το κάνει γρήγορα, αλλιώς θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο».



Για τη νέα άφιξη του Κλέιτον:



«Σήμερα συστήθηκε στην προπόνηση. Γνωρίζει ήδη αρκετά πράγματα για εμάς, καθώς έπαιζε μαζί με τον Αντρέ Λουίς στην ίδια ομάδα. Έχει έρθει προετοιμασμένος και όχι εντελώς άγνωστος».



Για την ανανέωση του Ζέλσον Μαρτίνς:



«Δεν ξέρω γιατί με αποκαλούν “στρατηγό”. Ο Ζέλσον είναι ένας ενεργός παίκτης, προσφέρει πολλά στην ομάδα, μας γνωρίζει καλά και η ανανέωση του συμβολαίου του είναι πολύ σημαντική. Θα έχουμε λιγότερη δουλειά το καλοκαίρι».



Για τα αγωνιστικά προβλήματα ενόψει Τρίπολης:



«Ο Πιρόλα και ο Ελ Κααμπί θα είναι εκτός. Ο Αγιούμπ επίσης, για προληπτικούς λόγους, καθώς επέστρεψε από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής με σωματική και πνευματική κόπωση. Οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι, αν και προερχόμαστε από συνεχόμενα παιχνίδια».