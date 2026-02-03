Ολυμπιακός: Με Κλέιτον αλλά χωρίς Ελ Καμπί, Ρόντινει και Πιρόλα η αποστολή για την Τρίπολη

Το παιχνίδι που ήταν να γίνει στις 17/1 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Αστέρα AKTOR για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ορίστηκε τελικά στην πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία και αυτή είναι στις 4 Φεβρουαρίου στις 18:30.

Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν το μεσημέρι της Τρίτης (3/2) την «ερυθρόλευκη» αποστολή για την αναμέτρηση στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στην οποία βρίσκεται και το νέο απόκτημα της ομάδας, ο Κλέιτον, ο όποιος ανακοινώθηκε το πρωί της ίδιας ημέρας και αξιολογήθηκε έτοιμος από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για να βρεθεί στην πρώτη του αποστολή.

Εκτός αποστολής έμεινε και πάλι ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου ώστε να προλάβει το ντέρμπι της Κυριακής (08/02) με τον Παναθηναϊκό. Επίσης εκτός αποστολής είναι και ο Ρόντινει για λόγους ξεκούρασης, όπως και ο Λορένζο Πιρόλα ο οποίος αποχώρησε τραυματίας στο Άμστερνταμ και παραμένει εκτός δράσεις εν όψει του ντέρμπι.

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Τερματοφύλακες: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης

Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ρέτσος, Μπρούνο

Μέσοι: Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε

Επιθετικοί: Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Κλέιτον, Ταρέμι.