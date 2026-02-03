Πόλο: Η Ελλάδα λύγισε στα πέναλτι με την Ουγγαρία και θα παλέψει για το χάλκινο (11-12)

Η Εθνική Ελλάδας πόλο κατάφερε να κάνει την ανατροπή στην κανονική διάρκεια αλλά λύγισε στα πέναλτι από την ισχυρή ομάδα της Ουγγαρίας στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο στο Φουνσάλ της Πορτογαλίαςμε σκορ 11-12 (κανονική διάρκεια 7-7) και πλέον θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό της Πέμπτης 5/2.

Η εξέλιξη του ημιτελικού

1ο οκτάλεπτο:

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν πολύ συγκεντρωμένα τον αγώνα με πολύ καλές άμυνες για τα πρώτα 5,5 λεπτά του αγώνα. Η Ουγγαρία κατάφερε να ανοίξει το σκορ με εύστοχο πέναλτι της Κέζτελι, ενώ αμέσως μετά η Τίμπα έκανε το 0-2 με εξάμετρο γκολ. Η Νίνου ήταν η πρώτη που μπόρεσε να βρει δίχτυα για τις Ελληνίδες, ενώ η Γκάρντα στην αμέσως επόμενη επίθεση έγραψε το 1-3 που έκλεισε την περίοδο.

2ο οκτάλεπτο:

Η Ελλάδα είχε ευκαιρία να μειώσει το σκορ από το πρώτο λεπτό με κερδισμένο πέναλτι, όμως η Ελευθερία Πλευρίτου δεν κατάφερε να σκοράρει. Η Σιούτη όμως λίγο αργότερα ήταν αυτή ποιυ άνοιξε το σκορ της περιόδου μειώνοντας τη διαφορά στο γκολ (2-3), η Σουμέγκι όμως επέστρεψε τη διαφορά στο +2 αμέσως μετά. Μετά από 4 λεπτά αγώνα χωρίς γκολ η Ξενάκη κατάφερε με τρομερό γκολ να κάνει το 3-4 σε επίθεση με παραπάνω, ενώ η Βασιλική Πλευρίτου είχε ακόμα μία ευκαιρία στον παραπάνω στη λήξη του χρόνου αλλά δεν την αξιοποίησε.

3ο οκτάλεπτο:

Στην αρχή της δεύτερης περιόδου η Ελλάδα έχασε άλλη μία ευκαιρία στην παραπάνω και η Γκάρντα έκανε το 3-5. Η Μυριοκεφαλιτάκη στην παραπάνω κατάφερε να φέρει πάλι τη διαφορά στο γκολ και αμέσως μετά η αρχηγός Πλευρίτου έφερε για πρώτη φορά το ματς στα ίσα με γκολ για το 5-5. Δύο λεπτά μετά η Λειμέτερ σε κόντρα επίθεση κατάφερε να φέρει και πάλι την Ουγγαρία μπροστά. Η Ελλάδα έχασε άλλη μία ευκαιρία στην παραπάνω στο τέλος της περιόδου.

4o oκτάλεπτο και πέναλτι:

Η ελληνική ομάδα, η οποία βρισκόταν συνεχώς πίσω στο σκορ και ισοφάρισε 39 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, πήρε αρχικά προβάδισμα στη διαδικασία των πέναλτι, όμως δύο αποκρούσεις της αναπληρωματικής τερματοφύλακα, Σόνια Γκολοπέντσα, έκριναν την αναμέτρηση, με τις Μαγυάρες να παίρνουν μία άτυπη ρεβάνς για τις ήττες τους σε δύο τελικούς πέρυσι.



Ο μικρός τελικός είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 5/2 στις 19:15. Ο αντίπαλος της Ελλάδας θα προκύψει από το ζευγάρι Ολλανδία – Γαλλία, που θα αναμετρηθούν στις 21:15.



Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου 2, Τριχά, Φουντωτού, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα, Σιούτη 2, Βασιλική Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου, Καραγιάννη.



Ουγγαρία (Λάζλο Τσεχ): Νέζμελι, Ζίλαγκι, Βάλι, Βάρο, Ντομσόντι, Σουμέγκι 1, Αουμπέλι, Κέζτελι 2, Λεϊμέτερ 1, Ριμπάνσκα, Φάραγκο 1, Γκάρντα 2, Γκολοπένζα, Τίμπα 1.

