Ολυμπιακός: Επίσημη η ανανέωση με Ζέλσον Μαρτίνς

Ο Ζέλσον Μαρτίνς θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τον Πορτογάλο εξτρέμ για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονταν σε εξέλιξη εδώ και καιρό και το μόνο που είχε απομείνει ήταν να πέσουν οι υπογραφές και η επίσημη ανακοίνωση.

Τελικά αυτό έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (3/2) με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον 30χρονο μεσοεπιθετικό έως το καλοκαίρι του 2026, με τον Ζέλσον να βλέπει τις αποδοχές του στον Ολυμπιακό να αυξάνονται μετά το νέο του συμβόλαιο.

Ο Ζέλσον Μαρτίνς ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μας! / Gelson Martins has renewed with Olympiacos FC! 🔴⚪️ pic.twitter.com/Iu7c6BrWgv — Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 3, 2026

Θυμίζουμε ότι ο Ζέλσον Μαρτίνς αποκτήθηκε από τη Μονακό τον Ιανουάριο του 2024 με ποσό ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ. Έκτοτε έχει καταγράψει 76 εμφανίσεις με την «ερυθρόλευκη» φανέλα, έχοντας συμβάλει με 13 γκολ και 13 ασίστ. Ιδιαίτερα καθοριστική ήταν και η παρουσία του στη League Phase του Champions League, όπου σημείωσε τρία τέρματα απέναντι σε PSV, Καϊράτ και Άγιαξ, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ευρωπαϊκής πορείας της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανανέωση του συμβολαίου του, ο Ζέλσον Μαρτίνς δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά του που θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τα «ερυθρόλευκα», τονίζοντας και την ευγνωμοσύνη του στον κόσμο του Ολυμπιακού.

Δείτε αναλυτικά τι δήλωσε ο Πορτογάλος:

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος για την ανανέωση και που θα βρίσκομαι εδώ για να βοηθήσω τον σύλλογο. Είμαι πολύ ευτυχισμένος εδώ, χαρούμενος που ανανέωσα και υπόσχομαι πως θα τα δώσω όλα για τον Ολυμπιακό. Οταν υπέγραψα πρώτη φορά, ήξερα το μεγαλείο του συλλόγου και πως θα μπορούσαμε να έχουμε πολλές επιτυχίες. Είμαι πολύ ευτυχισμένος γι' αυτό. Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω στον Ολυμπιακό και να βοηθήσω αυτή την ομάδα να έχει μεγάλες επιτυχίες.

Ευχαριστώ τους φιλάθλους μας για όλα για τη στήριξη, βρίσκονται πάντα δίπλα μας. Μου αρέσει πολύ αυτή η πόλη και ο παλμός του κόσμου. Μας βοηθάει στις καλές και κακές στιγμές. Εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι για να πανηγυρίσουμε μεγάλες νίκες», τόνισε χαρακτηριστικά.