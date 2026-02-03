Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Κλέιτον (pic)

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κλέιτον από την Ριο Άβε.

Ο Κλέιτον Φερνάντες Σίλβα αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της Πορτογαλίας, καθώς ο Βραζιλιάνος επιθετικός έκανε πράγματα και θαύματα με την φανέλα της Κάζα Πία και της Ρίο Άβε και τράβηξε το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού καθώς την φετινή σεζόν είχε 10 γκολ και τέσσερις ασίστ σε 19 εμφανίσεις.

Ο 27χρονος Βραζιλιάνος έφτασε στον Πειραιά τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/2) και ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτησή του. Στους «ερυθρόλευκους» θα βρει και τον γνώριμό του Αντρέ Λουίζ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου επιθετικού, Κλέιτον Φερνάντες Σίλβα.

Γεννημένος στις 11 Ιανουαρίου 1999 στο Belo Horizonte, αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Rio Ave, με την οποία εφέτος σημείωσε δέκα γκολ και μοίρασε τέσσερις ασίστ.

Συνολικά με τη φανέλα της Rio Ave έχει σκοράρει 28 φορές και έχει δώσει οκτώ ασίστ σε 56 αγώνες.

Στην Πορτογαλία έχει αγωνιστεί, ακόμα, στην Casa Pia, ενώ στην πατρίδα του έχει περάσει από Vila Nova, Coritiba, Guarany, Vasco da Gama και Juventude.

Κλέιτον, καλώς όρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού».