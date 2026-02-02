Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα ο Κλέιτον

Μετά την αποχώρηση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο Ολυμπιακός ήταν βέβαιο ότι θα έψαχνε αντικαταστάτη του στη γραμμή κρούσης και κατέληξε στη περίπτωση του 27χρονου Βραζιλιάνου, βασικού στράικερ της Ρίο Άβε, Κλέιτον. Σύμφωνα με την Α Bola, η πώληση του στον Ολυμπιακός θα φτάσει τα 5 εκατ. ευρώ.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα η πτήση του Βραζιλιάνου έφτασε από τη Λισαβόνα στην Αθήνα και αύριο αναμένεται να περάσει ιατρικά και να ανακοινωθεί και επίσημα από τους «ερυθρόλευκους».

INTIME

Ποιος είναι ο Κλέιτον

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Κλέιτον ξεκίνησε το 2022, όταν άφησε τη Βραζιλία και μετακόμισε στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Κάζα Πία. Εκεί έκανε τα πρώτα του βήματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Στην Κάζα Πία πήρε σημαντικό χρόνο συμμετοχής, προσαρμόστηκε στα δεδομένα της Primeira Liga και έδειξε ότι μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο (αν και γύρισε για λίγο στην πατρίδα του και την Βάσκο Ντα Γκαμα το 2024) λειτουργώντας κυρίως ως επιθετικός περιοχής με έφεση στο τελείωμα των φάσεων.



Η πραγματική αγωνιστική του άνοδος ήρθε στη Ρίο Άβε, όπου εξελίχθηκε σε βασικό σημείο αναφοράς της επίθεσης. Τη φετινή σεζόν μετρά 10 γκολ και 4 ασίστ σε 19 συμμετοχές, ενώ συνολικά με τη φανέλα της πορτογαλικής ομάδας έχει σημειώσει 28 γκολ σε 56 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Συνολικά στην παρουσία του στα πορτογαλικά γήπεδα έχει σκοράρει 34 γκολ. Πολύ καλός αριθμός για επιθετικό ομάδας που δεν έχει αγωνιστεί στις 3 μεγάλες της Primeira Liga (Μπενφίκα, Πόρτο, Σπόρτινγκ).

Η συνύπαρξη με τον Αντρέ Λουίζ

Αγωνιστικά, ο Κλέιτον είναι κλασικός σέντερ φορ, με ύψος 1,84 μ. και καλή επαφή με τα δίχτυα . Δεν βασίζεται αποκλειστικά στη δύναμη, αλλά στη σωστή τοποθέτηση, στο timing και στην αποτελεσματικότητα με λίγες επαφές. Παράλληλα, συμμετέχει στο παιχνίδι της ομάδας, κρατά μπάλα με πλάτη και μπορεί να ανοίξει χώρους για τους μεσοεπιθετικούς. Πράγμα που έκανε συχνά με τον Αντρέ Λουίζ, που θα τον έχει ξανά συμπαίκτη.

Ο Κλέιτον και ο Αντρέ Λουίζ αγωνίστηκαν μαζί σε 35 παιχνίδια με τη Ρίο Άβε, σε όλη αυτή την περίοδο ο Λουίζ του έδωσε 5 ασίστ, ενώ ο Κλέιτον ανταπέδωσε άλλες 5 στον Λουίζ. Η συνεργασία τους οδήγησε συνολικά σε 10 γκολ, αριθμός που αποτελεί την πιο παραγωγική «χημεία» του Κλέιτον με οποιονδήποτε συμπαίκτη του.

Στον Ολυμπιακό έρχεται για να πλαισιώσει τους Ελ Καμπί και Ταρέμι, δίνοντας περισσότερες επιλογές και αυξάνοντας τον εσωτερικό ανταγωνισμό στην κορυφή της επίθεσης. Με τους Πορτογάλους δεσμευόταν με συμβόλαιο έως το 2029. Αν προσαρμοστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Κλέιτον μπορεί να εξελιχθεί σε μία προσθήκη ουσίας και διάρκειας για τους Πειραιώτες.



