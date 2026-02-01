«Τα οικονομικά δεδομένα της συμφωνίας Ολυμπιακού - Ρίο Άβε για τον Αντρέ Λουίζ»

Ο Ολυμπιακός εντείνει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό τις τελευταίες ημέρες,ανακοινώνοντας την απόκτηση του Αντρέ Λουίζ από την Ρίο Άβε, την επόμενη της μεγάλης πρόκρισης στα playoffs του Champions League μετά το «διπλό» κόντρα στον Άγιαξ.

Η μεταγραφή του ποδοσφαιριστή στους Πειραιώτες ήταν γνωστή εδώ και αρκετές ημέρες, με τον ατζέντη του να έχει ταξιδέψει στην Αθήνα προκειμένου να ρυθμιστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας. Η υπόθεση ολοκληρώθηκε και επισημοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες, ανοίγοντας τον δρόμο για την άμεση ενσωμάτωσή του στο ρόστερ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της πορτογαλικής «Record», έγιναν γνωστές και οι οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρίο Άβε. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η μεταγραφή του 23χρονου εξτρέμ απέφερε στον πορτογαλικό σύλλογο ένα εγγυημένο ποσό ύψους 6,75 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μπορεί να αυξηθεί έως και κατά 9,5 εκατομμύρια ευρώ μέσω μπόνους που σχετίζονται με την απόδοση και τις συμμετοχές του παίκτη.

Παράλληλα, τονίζεται πως η Ρίο Άβε θα καταβάλει επιπλέον 450.000 ευρώ ως προμήθεια διαμεσολάβησης, ενώ αποκαλύπτεται ότι υπήρξε πρόταση ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ από την Μπενφίκα, η οποία απορρίφθηκε, με τον πορτογαλικό σύλλογο να επιλέγει τελικά την πρόταση του Ολυμπιακού.