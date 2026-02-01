Η ώρα και το κανάλι του ΑΕΚ - Ολυμπιακός και οι αγώνες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ για τη Super League
Πού θα δείτε το ντέρμπι της αγωνιστικής στη Stoiximan Super League και την υπόλοιπη δράση του πρωταθλήματος.
Το ντέρμπι ΑΕΚ- Ολυμπιακός ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της Κυριακής (01/02) για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε μια ημέρα με τέσσερις συνολικά αναμετρήσεις και πλούσια δράση.
Η αρχή γίνεται στις 16:00, με τον 4ο της βαθμολογίας Λεβαδειακό να υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime. Στις 17:30, στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κηφισιά, με τον αγώνα να καλύπτεται τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1HD.
Στις 19:30, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό στο γήπεδο της Τούμπας, σε παιχνίδι που θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.
Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει στις 21:00 με το μεγάλο ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός στην Allwyn Arena, το οποίο θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1HD.