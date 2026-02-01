Η ώρα και το κανάλι του ΑΕΚ - Ολυμπιακός και οι αγώνες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ για τη Super League

Το ντέρμπι ΑΕΚ- Ολυμπιακός ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της Κυριακής (01/02) για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε μια ημέρα με τέσσερις συνολικά αναμετρήσεις και πλούσια δράση.

Η αρχή γίνεται στις 16:00, με τον 4ο της βαθμολογίας Λεβαδειακό να υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime. Στις 17:30, στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κηφισιά, με τον αγώνα να καλύπτεται τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1HD.

Στις 19:30, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό στο γήπεδο της Τούμπας, σε παιχνίδι που θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει στις 21:00 με το μεγάλο ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός στην Allwyn Arena, το οποίο θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1HD.