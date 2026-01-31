Βόλος - ΑΕΛ 0-2: «Διπλό» παραμονής με Τούπτα για τους «βυσσινί»

Από φαβορί υποβιβασμού σε διεκδικήτρια μίας θέσης στα πλέι οφ 5-8 εξελίσσεται η ΑΕΛ Novibet! Οι μεταμορφωμένοι, υπό τις οδηγίες του Σάββα Παντελίδη, «βυσσινί» πανηγύρισαν το Σάββατο (31/01) στο Πανθεσσαλικό το τρίτο διαδοχικό τρίποντο στη Stoiximan Super League και κάνουν όνειρα... 8άδας!

Η ομάδα της Λάρισας στο θεσσαλικό ντέρμπι με τον Βόλο είχε τη δυναμική συμπαράσταση 5.000 οπαδών της, οπότε δεν θα μπορούσε να τους απογοητεύσει. Εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχε από το 38' και με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Λιούμπομιρ Τούπτα που σκόραρε δις, επικράτησε 2-0 και πλησίασε την 8η θέση στο -2!



Το ματς

Η πρώτη ευκαιρία του ματς ανήκε στον Βόλο, με τον Αναγνωστόπουλο να σώζει την εστία του σε σουτ του Λάμπρου. Οι «βυσσινί» απάντησαν με άστοχο σουτ του Τούπτα στο 20'.



Το ματς ήταν μοιρασμένο στο θεσσαλικό ντέρμπι, μέχρι το 33', οπότε έγινε η φάση που άλλαξε τα πάντα στην αναμέτρηση. Σε σουτ του Τούπτα εκτός περιοχής ο Κάργας δίκην... τερματοφύλακα έδιωξε τη μπάλα με το χέρι μπροστά στην εστία. Ο Κατοίκος, προς έκπληξη όλων, δεν έδειξε την άσπρη βούλα, αλλά με παρέμβαση του VAR κλήθηκε να δει τη φάση ξανά.

Το στιγμιότυπο ήταν τόσο ξεκάθαρο που ο διαιτητής δεν μπορούσε παρά να αλλάξει απόφαση. Έδειξε την απευθείας κόκκινη στον Κάργα και την άσπρη βούλα. Ο Τούπτα εκτέλεσε τραγικά, ο Σιαμπάνης απέκρουσε και οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν κόρνερ.

Από την εκτέλεση κόρνερ του Μούργου ο Μπατουμπινσικά έκανε το ψαλίδι και ο Τούπτα με κεφαλιά έκανε το 0-1! Από μοιραίος, δηλαδή, εξελίχθηκε σε πρωταγωνιστής. Το ματς, πάντως, επεφύλασσε και δεύτερο τέρμα για τον Σλοβάκο επιθετικό.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου από συνεργασία των Σαγάλ, Μασόν, ο Μούργος έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Τούπτα με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στον ουρανό των διχτύων και έκανε το 0-2.

Με παίκτη παραπάνω και τους οπαδούς της ΑΕΛ Novibet να μη σταματούν να τραγουδού οι φιλοξενούμενοι διαχειρίστηκαν άψογα το δεύτερο ημίχρονο. Είχαν χαμένες ευκαιρίες με τους Σαγάλ, Τούπτα, Ατανάσοφ, δεν απειλήθηκαν ιδιαίτερα και έφτασαν άνετα στην επικράτηση με 2-0.

Ο Βόλος που γνώρισε την 4η διαδοχική ήττα στο πρωτάθλημα, βρίσκεται στην 7η θέση με 25 πόντους και αν συνεχίσει έτσι, κινδυνέυει να απωλέσει μία θέση στα πλέι οφ 5-8

