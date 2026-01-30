Ολυμπιακός: «Όχι» σε πρόταση από τη Bundesliga για τον περιζήτητο Σαντιάγο Έσε

Ο Σαντιάγο Έσε βρίσκεται στα ραντάρ σπουδαίων ευρωπαϊκών συλλογών, ειδικά μετά το καθοριστικό γκολ που πέτυχε κόντρα στον Άγιαξ, σφραγίζοντας την πρόκριση του Ολυμπιακού στα playoffs του Champions League.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ, ο 24χρονος μέσος αποτελεί στόχο γερμανικής ομάδας, η οποία φέρεται να κατέθεσε ήδη επίσημη κρούση ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ.

Ωστόσο, οι απαιτήσεις της πειραϊκής ΠΑΕ είναι σαφώς υψηλότερες. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν φαίνονται διατεθειμένοι να συζητήσουν την παραχώρηση του Αργεντινού αν δεν κατατεθεί πρόταση κοντά στα 23 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η Γαλατασαράι διατηρεί το όνομά του ψηλά στη λίστα της, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις.

Ο Έσε, που αποκτήθηκε από την Ουρακάν το 2023, έχει εξελιχθεί σε ηγετική μορφή της μεσαίας γραμμής, έχοντας ήδη πανηγυρίσει τέσσερις τίτλους με τον Ολυμπιακό, συμπεριλαμβανομένου του Conference League.