Με Αντρέ Λουίζ η αρχή του ντόμινο στον Ολυμπιακό: Μάνσα προς Ρίο Άβε - Θέλει Γιάρεμτσουκ η Λιόν

Ο Ολυμπιακός μπαίνει σε κρίσιμη καμπή του μεταγραφικού του σχεδιασμού, με την υπόθεση Αντρέ Λουίζ να λειτουργεί ως καταλύτης εξελίξεων. Ο 23χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ θεωρείται πλέον «κλειδωμένος» για τους νταμπλούχους Ελλάδας, με συμφωνία διάρκειας 4,5 ετών. Πρόκειται για μια επένδυση ουσίας και προοπτικής, καθώς ο παίκτης προέρχεται από γεμάτη σεζόν στη Liga Portugal με τη Ρίο Άβε, όπου μέτρησε 7 γκολ και 6 ασίστ σε 18 συμμετοχές πρωταθλήματος. Μιλάμε για μία προσθήκη που αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα από ώρα σε ώρα...



Ωστόσο, η συγκεκριμένη μεταγραφή δεν στέκεται μόνη της στο «ερυθρόλευκο» πλάνο αλλά προκαλεί ένα μεταγραφικό ντόμινο. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η επικείμενη μετακίνηση του Γουστάβο Μάνσα στη Ρίο Άβε. Ο νεαρός αμυντικός αναμένεται να συνεχίσει στην πορτογαλική ομάδα, στο πλαίσιο της ευρύτερης συμφωνίας, εξυπηρετώντας διπλό στόχο. Αφενός να πάρει σταθερό χρόνο συμμετοχής, αφετέρου να απελευθερωθεί θέση ξένου στο ρόστερ του Ολυμπιακού που με τον Αντρέ Λουίζ μετράει πλέον 7 ξένους. Οι «ερυθρόλευκοι» γνωρίζουν πως ο Μάνσα χρειάζεται αγωνιστικές παραστάσεις και ρυθμό, κάτι που δύσκολα θα έβρισκε άμεσα στον Πειραιά, αλλά πρέπει να ελευθερώσει και θέση μη κοινοτικού.



Την ίδια στιγμή, ανοιχτό παραμένει και το θέμα του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Η Λιόν έχει καταθέσει πρόταση δανεισμού έως το τέλος της σεζόν, με οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ουκρανός φορ βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στη Ligue 1, γνωρίζοντας πως στον Ολυμπιακό βρίσκεται πίσω στην ιεραρχία των επιθετικών. Για τους Πειραιώτες, η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί ευκαιρία αποσυμφόρησης του ρόστερ και παράλληλα ένα πιθανό οικονομικό όφελος, εφόσον ενεργοποιηθεί η οψιόν. Η πιθανή αποχώρηση του διεθνούς επιθετικού, ωστόσο, ανοίγει παράλληλα θέμα απόκτησης ενός ακόμη επιθετικού.