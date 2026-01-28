Champions League: Η ώρα και το κανάλι του «τελικού» ανάμεσα σε Άγιαξ και Ολυμπιακό

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ολυμπιακός πήρε μια τεράστια κι επιβεβλημένη νίκη, επικρατώντας με 2-0 της Μπάγερ Λεβερκούζεν και πλέον η πρόκριση στα νοκ άουτ του Champions League είναι στα... πόδια του.



Την τελευταία αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν στο Άμστερνταμ για να αντιμετωπίσουν τον Άγιαξ (28/1, 22:00) και στις τάξεις των οπαδών του Ολυμπιακού επικρατεί παροξυσμός ενόψει Άμστερνταμ.



Το ματς Άγιαξ – Ολυμπιακός είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη (28/1) στις 22:00 και μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Cosmote Sport2 HD και το κανάλι του MEGA.

Ντέρμπι στο μπάσκετ γυναικών

Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού φιλοξενεί τον Ολυμπιακό (18:15), στον «Τάφο του Ινδού» για 16η αγωνιστική της Α1 Γυναικών.



Το ντέρμπι ανάμεσα σε δυο ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο είναι πολύ μεγάλο και το κλειστό γυμναστήριο «Παύλος Γιαννακόπουλος» αναμένεται να είναι κατάμεστο. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 18:30 και έχει απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Ευρώπη και ματς Κυπέλλου για τις ομάδες της Basket League

δράση στο Basketball Champions League συνεχίζεται στη φάση των «16» της διοργάνωσης, με την αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου.



Η Ένωση ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στη πρώτη τη τάξει διοργάνωση της FIBA και θέλει στη Sunel Arena να διπλασιάσει τα θετικά αποτελέσματά της. Τζάμπολ στις 19:00 με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της Cosmote Sport 5.



Στις 20:30, το Περιστέρι θα δώσει την εξ' αναβολής αναμέτρησή του για το Europe Cup, με αντίπαλο τη Σαραγόσα στα δυτικά προάστια της Αθήνας. Ένα παιχνίδι που δεν ξεκίνησε ποτέ λόγω κακοκαιρίας στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2.



Στο EuroCup, Άρης και Πανιώνιος συνεχίζουν τις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους. Στις 19:30, (Novasports 4), ο «Ιστορικός» υποδέχεται τους Λόντον Λάιονς, έχοντας επί της ουσίας μηδενικό κίνητρο πέραν του... γοήτρου. Στις 18:00, η ομάδα της Θεσσαλονίκης δίνει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τη συνέχειά της στη διοργάνωση, με μετάδοση της Novasports Prime, κόντρα στην Μπαχτσεσεχίρ.

Τέλος, ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Κολοσσό Ρόδου (28/1, 16:00) στο Ιβανώφειο, με φόντο μια θέση στην τελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο νικητής του ζευγαριού θα αναμετρηθεί στη συνέχεια με το νικητή που θα προκύψει από το Μύκονος - Καρδίτσα. Η αναμέτρηση καλύπτεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Σπορ. Υπενθυμίζεται ότι το Final 8 του θεσμού, θα διεξαχθεί στην Κρήτη από τις 17 έως τις 21 Φεβρουαρίου.