Ελλάδα – Γαλλία 23-5: «Γαλανόλευκος» θρίαμβος και πρόκριση στην επόμενη φάση (vid)

Η Εθνική Ελλάδας πήρε τη δεύτερι σερί της εύκολη νίκη απέναντι στη Γαλλία με σκορ 23-5, για τη δεύτερη αγωνιστική του Α' ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο.

Στο παιχνίδι με τη Γαλλία η 26χρονη Ελένη Γρηγοροπούλου έκανε το ντεμπούτο της με τη «γαλανόλευκη» ενώ εκτός 14άδας έμεινε η Σοφία Τορρνάρου.

Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για τις παίκτριες του Χάρη Παυλίδη είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στις 15:45. Εκεί η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία με στόχο να «κλειδώσει» την πρώτη θέση.

Η ροή του αγώνα

Στο ξεκίνημα του πρώτου οκταλέπτου η Ξενάκη κέρδισε το σπριντ κι η Μυριοκεφαλιτάκη πήρε το πρώτο πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα η Πάτρα ενώ η Πλευρίτου έκανε το 2/2. Η Γαλλία απάντησε με την Μπενκλεμπίρ αλλά Τριχά, Πλευρίτου έκαναν το +3 με δύο σερί γκολ ενώ η Βερνού μείωσε στο 4-2 το σκορ. Η Ειρήνη Νίνου βρήκε ξανά τα δίχτυα δύο λεπτά πριν το τέλος και μετά από εξαιρετικές άμυνες Χριστίνα Σιούτη και Βάσω Πλευρίτου πέτυχαν το τελικό 7-2.

Στη δεύτερη περίοδο η Φωτεινή Τριχά έκλεψε μετά από εξαιρετική άμυνα και η Φουντωτού και Μυριοκεφαλιτάκηη ευστόχησαν σε δύο σερί πέναλτι της Ελλάδας για το 10-2 ενώ η Μπουλούκμπασι απάντησε. Η 15χρονη Μπιτσάκου βρήκε τα δίχτυα και η Πλευρίτου έκανε το +9. Η Μαρία Πάτρα σκόραρε για δεύτερη φορά και μετά από τάιμ άουτ η Μπέλενκμπαρ ευστόχησε σε κερδισμένο πέναλτι για το τελικό 14-4 του ημιχρόνου.

Στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου η Νίνου κέρδισε το σπριντ και μετά από λάθη στις κατοχές και των δύο ομάδων η Γαλλία κέρδισε πέναλτι, το οποίο απέκρουσε η Καρύτσα. Νίνου και Ξενάκη πέτυχαν δύο γκολ μέσα σε 29 δευτερόλεπτα και έστειλαν τη διαφορά στο 16-4. Η Ελλάδα ήταν ασταμάτη στην τρίτη περίοδο και με τις Πλευρίτου και Μπιτσάκου η διαφορά έφτασε στο +15 με 19-4. Η Γαλλίδα γκολκίπερ απέκρουσε πέναλτι της Μπιτσάκου αλλά η Νίνου από την περιφέρεια έκανε το 20-4 στα τελευταία 36 δευτερόλεπτα.

Στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο οι δύο ομάδες συνέχισαν την πίεση και με αποκρούσεις από την Ελλάδα και τη Γαλλία το 20-4 παρέμεινε μέχρι και τα δύο πρώτα λεπτά. Εκεί η Μπουλούκμπασι σκόραρε μετά από μία ολόκληρη περίοδο για το 20-5 ενώ μετά από ένα λεπτό η Πλευρίτου ευστόχησε σε πέναλτι και η Φουντωτού έκανε το 22-5. Δύο λεπτά πριν το τέλος Μυριοκεφαλιτάκη και Μπουλούκμπασι έλαβαν ταυτόχρονα αποβολές με τις δύο ομάδες να μην βρίσκουν δίχτυα. Εκεί, 17 δευτερόλεπτα πριν το τελευταίο σφύριγμα, η Φωτεινή Τριχά σκόραρε και διαμόρφωσε το τελικό 23-5.

Πηγή: Athletiko