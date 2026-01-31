Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης της Ελλάδας με την Ιταλία για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών ετοιμάζεται για το πρώτο της μεγάλο ντέρμπι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο στο Φουνσάλ της Πορτογαλίας.

Η Ελλάδα εξασφάλισε με μεγάλη άνεση το εισιτήριο για τις «8» του τουρνουά κάνοντας το 3/3 στον Α' όμιλο, με τελευταία νίκη αυτή απέναντι στην Γερμανία την Πέμπτη 29/1 με σκορ 26-5. Μαζί της από τον Α' όμιλο πέρασε τελικά η ιδιαίτερα νεανική ομάδα της Γαλλίας, ενώ στον νέο όμιλο Ε' οι δύο ομάδες θα αντιμετωπίσουν την Ιταλία και την Κροατία που προκρίθηκαν από τον Γ' όμιλο.

Οι αναμετρήσεις των ομίλων Ε' και ΣΤ' θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 31/1-1/2 και η Ελλάδα θα ξεκινήσει με πρώτη αντίπαλο την ισχυρή Ιταλία, σε ένα ματς που ενδέχεται να κρίνει την πρώτη και τη δεύτερη θέση στον όμιλο Ε', αφού οι δύο χώρες παραμένουν αήττητες μέχρι στιγμής στη διοργάνωση.

Που θα δείτε την αναμέτρηση

Οι Ελληνίδες θα κάνουν το πρώτη τους σπριντ στη Β΄φάση των ομίλων το Σάββατο 31/1, στις 13:00 στην τοπική ώρα, και 15:00 σε ώρα Ελλάδας. Όλες οι αναμετρήσεις της θα μεταδοθούν απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση και συγκεκριμένα από τη συχνότητα ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

