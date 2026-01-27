Μήπως ήρθε η ώρα να «βαφτίσουμε» το πόλο ως το εθνικό μας άθλημα;

Το πόλο είναι ίσως το πιο συνεπές ομαδικό μας άθλημα σε εθνικό επίπεδο. Άνδρες και γυναίκες, μικρές ηλικίες, σύλλογοι που παράγουν παίκτες υψηλού επιπέδου, προπονητές με τεχνογνωσία, νοοτροπία νικητή. Μια «δεξαμενή» ταλέντου που ΠΟΤΕ δεν στερεύει. Και όλα δυστυχώς, χωρίς την επικοινωνιακή λάμψη άλλων σπορ που δεν τα πηγαίνουμε το ίδιο καλά.

Eurokinissi

Το ερώτημα σχετικά με το αν αξίζει το πόλο να θεωρείται εθνικό άθλημα θα έπρεπε να είναι ρητορικό. Όμως ούτε το έχουμε αναγνωρίσει ως τέτοιο, ούτε οι αρμόδιοι φορείς βοηθάνε τους αθλητές και τους προπονητές που είναι σχεδόν ολομόναχοι.

Eurokinissi

Τι πραγματικά σημαίνει... εθνικό σπορ;

Eurokinissi

Εθνικό άθλημα δεν είναι μόνο αυτό που γεμίζει γήπεδα ή μονοπωλεί τίτλους. Είναι εκείνο που εκφράζει διαχρονικά τη χώρα σε διεθνές επίπεδο, που δημιουργεί πρότυπα, που μαθαίνει στα παιδιά τι σημαίνει ομαδικότητα, πειθαρχία, αντοχή. Και το πόλο τα κάνει όλα αυτά, σιωπηλά, σταθερά, αποτελεσματικά. Μια συνέπεια που δεν έχουμε ξαναδεί σε κανένα άλλο άθλημα, με παίκτες και παίκτριες που αποτελούν υπόδειγμα για την κοινωνία.



Για το χάλκινο του Βελιγραδίου γράφτηκαν διθύραμβοι, πανηγυρίστηκε, κέρδισε τις τάσεις των social media. Όμως ας είμαστε ειλικρινείς. Σχεδόν κανείς δεν ασχολείται τους υπόλοιπους μήνες (αν δεν έρθει και πάλι κάποια επιτυχία).

Και όταν λέμε κανείς, δεν εννοούμε μόνοι η πλειοψηφία των δημοσιογράφων και του φίλαθλου κοινού. Εννοούμε και το κράτος που συνεχίζει να αφήνει πολλές ομάδες, χωρίς δικό τους γήπεδο και υποδομές. Χωρίς επένδυση και σύγχρονα κολυμβητήρια. Δε θέλω να φανταστώ τι θα γινόταν άμα δεν υπήρχαν και αυτές οι ουκ ολίγες επιτυχίες σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Πιθανότατα θα στέλνανε τους αθλητές να κάνουν προπονήσεις... στη θάλασσα.

Να σταματήσουμε την υποκρισία και να αρχίσουμε τις πράξεις

Eurokinissi

Οι αθλητές του πόλο δεν εκπροσωπούν απλώς την Ελλάδα. Τη δικαιώνουν. Και το κάνουν ξανά και ξανά. Τα σκέτα συγχαρητήρια δεν τα έχουν ανάγκη. Ξέρουν καλύτερα από εμάς τι έχουν πετύχει.



Ίσως, λοιπόν, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε οπτική. Να πάψουμε να μιλάμε για «μια ακόμη επιτυχία» και να αρχίσουμε να μιλάμε για μια εθνική σταθερά που θα έχει την στήριξη του κόσμου και της πολιτείας. Γιατί το πόλο δεν είναι η εξαίρεση. Είναι ο κανόνας. Είναι το σπορ που μας έχει κάνει υπερήφανους τις περισσότερες φορές από κάθε άλλο άθλημα στη χώρα. Τόσοι οι άνδρες, όσο και οι γυναίκες.