Πόλο: Η ώρα και το κανάλι του Ελλάδα-Γαλλία για το 2/2 στο Ευρωπαϊκό Γυναικών

Με την αύρα της τεράστιας επιτυχίας, πριν από 6 μήνες, με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο, η Εθνική μας ομάδα έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στη Σλοβακία (24-7) και έκανε ντεμπούτο στο τουρνουά με το δεξί.

Επόμενος αντίπαλος είναι η Γαλλία και η ομάδα του Χάρη Παυλίδη έχει ως μοναδικό στόχο το 2/2 που θα την φέρει μια ανάσα από την πρωτιά στον όμιλο.

Ο αγώνας έχει οριστεί το απόγευμα της Τρίτης 27/1, στις 19:00 ώρα Ελλάδας. Όλες οι αναμετρήσεις της θα μεταδοθούν απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση και συγκεκριμένα από τη συχνότητα ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.