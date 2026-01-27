Breaking news icon BREAKING
NEWS

Τροχαία σε Νέα Φιλαδέλφεια και Περιστέρι - «Στο κόκκινο» η κίνηση στον Κηφισό

Σπορ Πόλο Εθνική Ελλάδας Εθνική Γαλλίας Αθλητικές Μεταδόσεις

Πόλο: Η ώρα και το κανάλι του Ελλάδα-Γαλλία για το 2/2 στο Ευρωπαϊκό Γυναικών

Η Εθνική πάει για το 2/2 κόντρα στη Γαλλία, έπειτα από την άνετη επικράτηση με 24-7 απέναντι στη Σλοβακία.

Eurokinissi
Eurokinissi
Χρήστος Μπατάκας

Με την αύρα της τεράστιας επιτυχίας, πριν από 6 μήνες, με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο, η Εθνική μας ομάδα έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στη Σλοβακία (24-7) και έκανε ντεμπούτο στο τουρνουά με το δεξί.

Επόμενος αντίπαλος είναι η Γαλλία και η ομάδα του Χάρη Παυλίδη έχει ως μοναδικό στόχο το 2/2 που θα την φέρει μια ανάσα από την πρωτιά στον όμιλο. 

Ο αγώνας έχει οριστεί το απόγευμα της Τρίτης 27/1, στις 19:00 ώρα Ελλάδας. Όλες οι αναμετρήσεις της θα μεταδοθούν απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση και συγκεκριμένα από τη συχνότητα ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Πόλο Εθνική Ελλάδας Εθνική Γαλλίας Αθλητικές Μεταδόσεις

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader