Πόλο: Οι «Παγκόσμιες» Ελληνίδες συνέτριψαν τη Σλοβακία στη πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού (24-7)

Μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά στο Ευρωπαϊκό πόλο Ανδρών, εκεί όπου οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στην Ιταλία, σειρά έχει η ομάδα γυναικών στο αντίστοιχο τουρνουά στη Πορτογαλία.

Με την αύρα της τεράστιας επιτυχίας, πριν από 6 μήνες, με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο, η Εθνική μας ομάδα έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στη Σλοβακία (24-7) και έκανε ντεμπούτο στο τουρνουά με το δεξί.

Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για την Εθνική μας είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, όπου οι διεθνείς θα αντιμετωπίσουν την Γαλλία για το δεύτερο ματς του Α' ομίλου.

Αξίζει να σημειωθεί πως, ντεμπούτο έκανε η 15χρονη Αφροδιτη Μπιτσάκου, η οποία πέτυχε και το πρώτο της γκολ, εκτελώντας πέναλτι στο τρίτο οκτάλεπτο.